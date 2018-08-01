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01 Ağustos 2018 16:11

Özel gençler fabrikada işbaşı yaptı

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen eğitimlere katılan ve zihinsel yetersizliği bulunan 5 özel genç, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Baycan Elektrik A.

Özel gençler fabrikada işbaşı yaptı

01 Ağustos 2018 16:11

Ş. fabrikasında işbaşı yaptı.


Emrah Yoldaş, Göksel Yıldız, Gülşah Temizyürek, Yılmaz Akyar ve Raziye Sarı isimli gençler, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Baycan Elektrik A.Ş. fabrikasında işe başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yeni iş yerlerinde ziyaret ettiği 5 genç, kendilerini ispatlamaları için sağlanan fırsattan dolayı teşekkür etti.


Gençlerle fabrikanın üretim alanında bir araya gelen Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, “Fabrika sahibi Hakan Kılıç ile bir görüşmemizde, kendisine Organize Sanayi Bölgesi’nden gelen parçaların montajlandığı bir atölyemiz olduğundan bahsetmiştim. Atölyemizde 45’e yakın özel çocuğumuz çalışıyor. Amacımız eğer başarabilirsek, diğer çocuklarımızı da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara yerleştirebilmek. Çünkü çocuklarımız çalıştığı sürece aileleri mutlu oluyor, kendi işlerine bakabiliyor. Çocuklarımız ise hem emeklerinin karşılığında para kazanıyor hem de başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Diğer çalışan arkadaşlarımız da gençlerimizi çok iyi karşıladılar. Burada büyük bir oranda kadınlarımız çalışıyor; bu gerçekten çok önemli. Aynı zamanda bizim zihinsel yetersizliği bulunan özel çocuklarımız da buradalar. Buradaki bacılarımız, çocuklarımıza yardım ediyorlar ve birlikte çalışıyorlar. Onlar da Montaj Atölyesi’nde öğrendiklerini burada uyguluyor. Buradaki memnuniyet çok fazla, çok büyük bir mutluluk kaynağı. Yeni mesai arkadaşları ile çok güzel ilişkiler kurmuşlar. Buradaki güzellik tüm Türkiye’ye ve Eskişehir’deki fabrikalara örnek olsun” ifadelerini kullandı.


Baycan A.Ş. Genel Müdürü Engin Yılmaz da zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin fabrikada uyum yakaladığını ifade ederek, “Çocuklarımız gayet iyi. İşletmemizde yaklaşık bir aya yakın zamandır çalışıyorlar, gayet uyumlular. Dikkat testlerinden geçtiler. 500 kişi, yeni arkadaşlarımızla iç içe çalışmaktan gayet mutluyuz. Tepebaşı Belediyesinin bu duyarlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz de Baycan A.Ş. olarak arkadaşlarımıza bu desteği sağladık. Onlarla inşallah uzun yıllar bu başarılara imza atarız diye düşünüyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Bey de işletmemize güvendi ve bu projeye başarılı bir şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



Gençlerden teşekkür


Proje ile fabrikada işbaşı yapan ve elektrik kablolarının montajı işinde çalışan gençler de yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Gülşah Temizyürek, “Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bize bu imkânı verdiği için Baycan’a da çok teşekkür ederim. Başkanımızı çok seviyorum” dedi.


Yılmaz Akyar da, “Başkanımıza bu iş için çok teşekkür ediyorum. Başkanım bu işi bulmasaydı, biz şu an evdeydik. Ahmet Başkan çok iyi bir adam” şeklinde konuştu.


Fabrikada mesaiye başlayan Emrah Yoldaş ise “Ahmet Ataç’ın altın gibi bir kalbi var. O olmasaydı burada olmazdık, onu dünyalar kadar seviyorum” ifadelerini kullandı.



Çalışma arkadaşları çok memnun


Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde aldıkları eğitimlerin ardından yeni çalışma arkadaşları ile birlikte mesai yapan fabrika çalışanları ve yöneticileri de projeyi takdir ediyor.


Fabrikada takım lideri olarak görev yapan Dilek Çelikırab, “Bu projede yer almaktan Baycan ailesi olarak gurur duyuyoruz. Yeni arkadaşlarımızın diğer arkadaşlarımızdan bir farkları olmadığını hissettirerek onlara bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Hepsini çok seviyoruz, verdiğimiz işleri sorunsuz biçimde yerine getiriyorlar” dedi.


İnsan kaynakları yöneticisi Devrim Ataç da “Biz onların aramızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Öğrendik ki eğitim alarak gelişim gösterilebiliyor. İş yerinde verdiğimiz eğitime de karşılık alabileceğimizi düşündük. 1 hafta, 10 günlük eğitimle uygulamaya dökebildik ve arkadaşlarımız bu eğitimden sonra üretime katkı sağladılar. Hem kendilerine katma değer kattılar hem de grubumuza. Burada 500’ün üzerinde çalışanımız var. Bizim çalışanımız da farklılıklara ön yargılı davranmamaya başladılar. Burada çok büyük öğretiler var aslında. Tepebaşı Belediyesine, bu projeyi yürütenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Montaj operatörü Zeynep Birdal, “Onların buraya gelmesiyle çok mutlu olduk. Başkan Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum. Benim de özel bir oğlum var, oğlum da başladı. Böyle bir eğitime başladıkları için herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Proje ile fabrikalarda zihinsel yetersizliği bulunan birey sayısının artırılması hedefleniyor.




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