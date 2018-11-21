Özel Gürlife Hastanesi'nin organ bağışı başarısı

Eskişehir'de kısa bir süre önce hizmete başlayan Özel Gürlife Hastanesi, 21 duyarlı vatandaşın tüm organlarını bağışlamasına vesile oldu.

Sağlık hizmetlerinde, Eskişehir'de her bakımdan fark sağlayacak olan Özel GürLife Hastanesi, sosyal projelerde de ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. Yapılan açıklamaya göre hastane, 3-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Organ Bağışı Haftası'nda, yeni açılmasına rağmen diğer tüm hastanelerden daha fazla çalışarak ve konunun ne kadar önemli olduğunu hem çalışanlarına, hem de hasta ve hasta yakınlarına anlatarak 21 duyarlı vatandaşın tüm organlarını bağışlamasına vesile oldu.

Yöneticiler, Organ Bağışı kampanyasını organize eden İdari İşler Müdürü Ercan Heperenler başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarına Eskişehir ve tüm ülke adına teşekkür ettiler.