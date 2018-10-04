(özel haber) 18 yıl önce inme geçiren hastaya botoks uygulaması yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Prof. Dr. Funda Berkan ve ekibi tarafından botulinum toksini 'botoks' uygulaması yapılarak fiziksel tedavi ihtiyacı olan hastalar ücretsiz bir şekilde tedavi ediliyor.

18 yıl önce inme geçiren ve yıllardır hareket etmekte zorlanan Nuriye Çam'a, eşi Halil Çam ile birlikte geldiği ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde, Prof. Dr. Funda Berkan öncülüğünde botoks tedavisi yapıldı. Nuriye Çam'a bir sonraki uygulama ise yaklaşık 4-6 ay sonra yapılacak. Felçli hastaların tedavisinde kullanılan botoks uygulaması çoğu yerde belli miktarda bir ücret karşılığında yapılırken ESOGÜ'de ise ücretsiz yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Berkan, uzun yıllardır hastalarına botoks uygulamaları yaptıklarını belirtti. Berkan, "Beyin damarlarındaki bir soruna bağlı olarak ortaya çıkan bir tablo inme. Oldukça ağır bir sekel kalmış. İnmenin sonucunda da karşımıza çıkan en önemli şey spastisite dediğimiz kavram. Nedir spastisite? Kasların istem dışı olarak hastamızda da gördüğümüz gibi aşırı kasılması. Bu neden ortaya çıkıyor? Çok kabaca diyebiliriz ki beynin denetleyici etkisi ortadan kalktığı için. Yani hasta istese bile düzenli, istemli hareket yapamıyor" dedi.

"Şuanda en çok botoks uygulamaları kullanılıyor"

Spastisitenin tedavisiyle ilgili olarak günümüzde en çok kullanılan tedavinin botoks tedavisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Berkan, "Peki bu spastisitenin çok etkili bir tedavisi var mı? Ne yazık ki yok. Hatta ben arkadaşlara hep 'bulan olsa 3-4 tane nobel ödülü kazanması gerekiyor' derim. Spastisite dediğimiz aşırı kas gerginliği durumunda, bir takım ağız yoluyla kullanılan ilaçlar var, ama etkileri çok belirgin değil. Fizik tedavi ile gevşetebiliyoruz ama onunda etkisi çok kısa. Şuanda en çok kullanılan uygulama botulinum toksini yani botoks uygulamaları. Botoks çok iyi bir tedavi. Nörolojik rehabilitasyon ile aldığımız hastalarımız için ama ne yazık ki etkinliği maksimum 6 ay sürüyor. Sonra tekrarlıyoruz. En çok etkilenen kaslara çok sayıda enjeksiyon şeklinde uyguladık. Arkasından da buz uygulaması yaptık. İlacın dağılmasını, yayılmasını engellemek için. Yaklaşık 10-15 gün sonra iyice oturacak bu etki. 4 ay kadar sürecek. Bazen 6 aya kadar da uzayabiliyor" diye konuştu.

Hastalık sürecinde eşinin en büyük destekçisi olan ve rahatsızlık geçirdiği günü bile unutmayan Halil Çam ise şunları söyledi;

"18 yıldır, 2000 yılında Eylül ayının 9'unda damar tıkanmasından hasta oldu. Evde kendim eşimle ilgilendim. O zaman emekli değildim. Ondan sonra hastanelere geldim gittim. Buraya geldim. Buzla yeme fonksiyonunu çözdüm. Yeme fonksiyonunu çözünce ağzından yemeye başladı. Gastronomiye çıkardık."