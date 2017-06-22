(Özel haber) 45 yıldır daktilolara hayat veriyor

Gelişen teknolojiyle kullanımının ortadan kalkması daktiloların evlerde antika eşya gibi yer almasına neden olurken, daktilo tamirciliği de yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi. Reşadiye Caddesi’ndeki bir iş hanında mesleğini sürdüren Günay Sevinç, 1972 yılında çırak olarak bu işe başladığını, İstanbul’da askerlik yaparken de bu işi yaptığını anlattı. Mesleğini çok sevdiğini ve daktilo meraklısının da çok olduğunu dile getiren Sevinç, “Hurda ve antika gördüğüm bozuk daktiloları alıp tamir ediyorum. Tekrar canlandırıp kullanır hale getiriyorum. Eğer makine çalışmazsa üzülüyorum. Çalıştığı zaman da seviniyorum” dedi.

Daktilo tamirciliğinin eskiden çok rağbet gören ve tutulan mesleklerden biri olduğunu anlatan Sevinç, “74’ten 90’lı yıllara kadar çok iyiydi. Bilgisayar çıkınca özelliğini kaybetti. Bir ara bu işleri bırakmama rağmen, bazı kişiler ‘antika var, atmayalım tamirini yap’ demeleri üzerine tekrar başladım. Ondan sonra bir daha bırakmadım bu mesleği” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler, yazarlar daktiloya ilgi gösteriyor”

Daktiloları antikacılardan, şahıslardan alıp tamir ettikten sonra sattığını söyleyen Sevinç, “Öğrenciler, öğretim üyeleri, yazarlar, şairler alıyorlar. ‘Ormana, elektriğin olmadığı yerlere gittiklerinde bilgisayarın şarjı bitiyor, bunun öyle bir derdi yok’ diyerek alıyorlar. Benim aldıklarımın yüzde 90’ı bozuk oluyor, nadiren ufak tefek arıza oluyor, genellikle büyük arıza çıkıyor. Onlarında parçalarını değiştiriyoruz, olmazsa kendim imalatını yapıyorum. Daha sonra da satıyorum” şeklinde konuştu.

İş yerinde 120 yıllık daktilo bulunduğunu da dile getiren Sevinç, “Zaten 50 yıldan aşağı daktilo bulunmuyor, yeni görünenler bir en az 50 yıllık. Şu an yeni imalat çıkmıyor. Elimde şu an 80-100 yıllık daktilolar var, en eskisi ise 120 yıllık. Bir de çok önceden bankalarda, veznelerde, kuyumcularda kullanılan eski hesap makineleri var. Bunlar da 50-60 yıllık. Şimdi kullanılmıyor ama bazı yaşlı kişiler yine de kullanıyorlar” diye konuştu.

“Mesleğimi çok seviyorum”

Eskişehir’in tek daktilo tamircisi olduğunu ve bu mesleği ölene kadar yapmak istediğini ifade eden Günay Sevinç şunları söyledi:

“Daktilo tamirciliğini sağlığım el verdiğince yapacağım. Geleni geri çevirmeyeceğim. İlk mesleğim olan bu daktilo tamirciliğini çok seviyorum. Orada burada bozuk bir daktilo gördüğümde almak için çabalıyorum. Benden başka bu mesleği yapan yok, eskiden bu mesleği yapanlar bile bu işi yapmıyor artık. Çırak da yetişmiyor.”