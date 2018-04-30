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30 Nisan 2018 11:27

(özel haber) Amerika’nın üstün ırk seçtiği Akbaşlar Türkiye’de hak ettiği değeri artık bulacak

Amerika’da üstün ırk olarak seçilen Akbaşlar için dünyanın merkezi Sivrihisar’da çiftlik kuruluyor.

(özel haber) Amerika’nın üstün ırk seçtiği Akbaşlar Türkiye’de hak ettiği değeri artık bulacak

30 Nisan 2018 11:27


Yerli ırk Akbaşlar şimdiye kadar hak ettiği değeri bir türlü göremedi. Görünümü ve yetenekleriyle Amerika’nın bile dikkatini çeken Akbaşlar için, son zamanlarda harekete geçildi. Özellikle Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar’ın değeri olan Akbaşlar için güzel bir proje hazırladı. Proje kapsamında yapılacak çiftlikte yüzlerce Akbaş barınma imkanı bulabilecekken, bakımları ve beslenmeleri daha sağlıklı ortamda gerçekleşecek. Proje için bakanlıktan ödemenin geldiğini belirten Başkan Yüzügüllü, ilk kazmanın önümüzdeki günlerde vurulacağını belirtti.


Çiftliğin 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulacağını aktaran Başkan Hamid Yüzügüllü, "Akbaş, Türkiye’nin değeri olan bir köpeğimiz. Akbaşımız, Amerika’da üstün ırk olarak seçilen ve ödül almış bir değerimiz. Bu ırk da dünyanın merkezi Sivrihisar’a ait bir ırk. Bizde bu ırkı geliştirmek, yetiştirmek ve üretebilmek için yeni bir üretim çiftliği projesi yaptık. Bu projemizi de çok şükür hazırladık ve bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımızdan da bu projenin yapılması için ödeneğimiz ayrıldı ve gönderildi. Şimdi yerini de tahsis ettik. 40 dönüm civarında bir arazi üzerine kuruyoruz. Yaklaşık 150-200 Akbaşımızın barınacağı büyük bir çiftlik olacak. Nasip olursa önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vurup, projeye başlıyoruz" dedi.



"Akbaş köpeğimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da hediye ettik"


Akbaşlara sahip çıkmanın önemine değinen Başkan Yüzügüllü, şimdiye kadar Sivrihisar’dan hediye edilen Akbaşlar hakkında bilgiler verdi. Akbaşların polislere eşlik edeceğinden söz eden Başkan Yüzügüllü, "Her zaman dediğimiz gibi, ‘Sahip çıkmayanın malına sahip çıkarlar.’ Böyle bir atasözümüz var. Tabi ki bu ırklarımıza ve değerlerimize sahip çıkamadığımız zaman, sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yanından sahip çıkmaya başlıyorlar. Bu topraklarda yetişmiş ve bu topraklara bekçilik yapmış Akbaş ırkımıza sahip çıktık ve bundan sonra olması gereken yere ve hayata taşıyoruz. Bizim böyle önemli ırklarımız varken, kalkıp da dışarıdan Türkiye’ye getirip kullanmak doğru olmazdı. Akbaş köpeğimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da hediye ettik ve şu an İstanbul’da köşkte bulunuyor. Ayrıca Topkapı Sarayı’nda da Akbaşlarımız bekliyor. Geçen yılbaşında da İstanbul Çevik Kuvvete de 10 tane gönderdik. 1 ay önce de Eskişehir Çevik Kuvvete 3 tane gönderdik. Şimdi onlara eğitim veriliyor ve İstanbul’dakiler göreve başladı. Önümüzdeki günlerde Eskişehir’dekiler de eğitimlerini alıp göreve başlayacaklar" diye konuştu.




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