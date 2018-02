(Özel haber) Ampute gencin başarılı hayatı film oldu

Eskişehir Bedensel Engelliler Basketbol Takımı oyuncusu 24 yaşındaki Muhammed Eymen Şahin, 3 yaşında hayatın ilk acısını tattı. Oyun oynadığı sırada sol bacağını makineye kaptıran ve diz altı bölgesini kaybeden Şahin, bir sene sonra protez ile tanıştı. Protezin ardından hayatında da değişiklikler meydana gelen Şahin, babasının ona basketbol topu alması ve pota yapmasıyla adeta hayatı değişti. Kısa süre içerisinde tekrar hayata tutunan Şahin, akranları gibi koşup eğlenirken aynı zamanda kendini de iyi bir sporcu olarak yetiştirdi. Çeşitli takımlarda tekerlekli sandalyede basketbol oynayan Muhammed Eymen Şahin’in dikkat çeken hayatı, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kısa film haline getirildi. Filmde Şahin, çocukluğundan bu güne kadar yaşadıklarını kendi ağzından anlatıyor.

"Engellilerin hayata tutunmasına katkı sağlamak isterim"

Filmin 1 buçuk ay gibi bir sürede çekildiğini belirten Muhammed Eymen Şahin, amaçlarının engelli bireylere örnek olarak hayata tutunmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi. İstenildiği takdirde herkesin her istediğine ulaşabileceğini aktaran Şahin, “Engelli kardeşlerimin, ampute bireylerin içine kapanık olmadığını, istedikleri yerlere ulaşabilmesini anlatan, engelli bireylerin aslında engel tanımadan her yerde yer aldıklarını gösterebilmeyi ve her zaman istedikleri andan itibaren hedeflerine ulaşabilmelerini gösteren güzel bir film oldu. Kendim gibi olan ampute bireyler ya da engelliler eve kapanık yaşıyorlar. Sokağa bile çıkmıyorlar neredeyse. Engeller, hiçbir şeye engel değildir. Engeller aşılabilmek için vardır. Engelliyim, ben böyleyim deyip oturacaksak, hayatın bize getirdiği akışın bir değeri yok. Hayat akıyor, hayatın güzel yanı hedeflediğin yere engel tanımadan yürüyebilmektir. Diliyorum ki İnşallah bu filmden sonra bir şeylere vesile olabilirim. O kadar engellinin dışarı çıkmasına, hayata tutunmasına ya da çoğu insanın hayata bağlanmasına, bakış açılarını değiştirmesine katkı sağlamak isterim” dedi.

"Ben bu halde hayata tutundum mesajı vardı"

Çekilen otobiyografik filme destek veren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Uygulayıcısı Nevzat Özoğlu ise, topluma bir mesaj vermek istediklerini aktardı. Özoğlu, “Muhammed, ‘benim gibi olanlar genelde toplumun dışında kalmasın, toplumun bir yerlerinde hobilerini ve yapmak istediklerini yapsınlar ve engelleri onlara engel olmasın’ dedi. Yapmak istediklerini başarılı bir şekilde farklı alanlarda, normal parkede ya da NBA’da oynar gibi değil de tekerlekli sandalye üzerinden de aslında basketbol oynanabileceğini tüm dünyaya gösterebilmekti amaç. Onun gibi olanlara ve sağlıklı bireylere mesaj, ‘Ben bu haldeyim ama hayata tutundum, engelleri aştım ve kendi ideallerimi gerçekleştirebilmek için sizin yanınızdayım. İçinizden biriyim’ demek istedi Muhammed. Model olmak istiyordu, sinemaya merakı vardı. Çünkü engelinden dolayı evde sürekli Yeşilçam filmlerini izlemeyi seviyordu. İdolleri Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü duayen ona esin kaynağı oldu. Umarım basketboldan, sinemadan, dizilerden bir de podyuma çıkarsa kendi istediklerini başarmış olacak. Topluma vermek istediği mesajı da yerine getirmiş olacak” ifadelerini kullandı.