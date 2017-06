(Özel haber) Antalya’dan İç Anadolu’ya denize girmeye geliyorlar

Plajın Pazar günü açılması planlanıyor.

Kent halkı ve şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca kullanılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentpark içinde yer alan yapay plajda yürüttüğü hazırlık çalışmaları tamamlandı. Yeni sezona hazırlanan yapay plajda, şezlong, şemsiye ve makine bakımları yapılarak plaj kısmına da yeni kum takviyesi yapıldı. 310 metre uzunluğunda olan dev havuza 13 bin metreküp su doldurulup, ilaçlanması yapılarak tam bir deniz görünümü kazandırıldı. Bu yıl yeniliklerin de kazandırıldığı yapay denizde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmaması adına 9 cankurtaran bulunuyor.

"Havanın kötü gitmesiyle açılış biraz gecikti"

İki aylık çalışma sonrasında yaz dönemine hazır olduklarını belirten Kentpark Plaj Sorumlusu Osman Çırak, tüm bakımların yapıldığını söyledi. Hava şartları dolayısıyla açılışın geç kaldığını aktaran Çırak, “Motorların, havuzun bakımları olsun her şeyin bakımını en iyi şekilde hizmet edebilmek için eksiksiz tamamladık. Yalnız şu var, havanın kötü gitmesiyle biraz gecikecek bu dönem ama şu an hazır bir durumdayız. Ne zaman hava şartları uygun olursa, hizmetimize başlayacağız. Şimdi bu iki aylık süreçte, kış döneminden çıktıktan sonra denge tankları, su seviyelerinin galerileri detaylı bir temizlik yapılarak, fayans tadilatı, büyük havuzun yalıtımı, boyası yenilendi. Bu sene de aynı zamanda özel olarak getirttiğimiz hasır şemsiyelerimizi çoğalttık. Önceden daha azdı, şu an daha çok, şezlong sayımız daha da arttı. Büfelerimiz halka her türlü yiyecek, içecek konusunda hizmet verecek. Aynı zamanda 112 servisimiz acil müdahaleler için hazır bulunmaktadır” dedi.

“İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya’dan bile halk buraya geliyor”

Plajın bu yıl geçen senelere göre oldukça yoğun kullanılacağını tahmin ettiklerini ifade eden Osman Çırak, şehir dışından gelen vatandaşların buraya hayran kaldıklarını vurguladı. Gelen misafirlerin memnun kalması için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Kentpark Plaj Sorumlusu Çırak, “Normalde 3 bin 500, 3 bin 600 kişinin buraya girdiğini biliyorum. Bazen 4 bini de buluyor, halkımızın talebi, havanın sıcak olması bunu etkiliyor. Burada devir daim gibi bir şey oluyor. Sabah gelen öğlen gidiyor, onun üstüne gelenler oluyor. Bu şekilde sayı artıyor. Eğer sıcaklıklar daha fazla olursa, bu sene daha da bir patlama bekliyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız buraya gerçekten hayran kalıp, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen hocamıza çok takdir ettiklerini söylüyorlar. Yani girmeseler bile ‘Aşağıda bir kahve içmenin bizim için önemi var’ diye resim çekilme olsun, kuma ayak basmaları adeta değişik bir ortam oluşturuyormuş. Bu konuda halkımıza yardımcı oluyoruz. En çok İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya’dan bile denizin olduğu yerlerden halk buraya geliyor. Çünkü bozkırın ortasında olan bir plajı merak ediyorlar ama akşam vakti çıktıklarında her zaman hocamıza bin bir şükranlarını sunarak ayrılıyorlar. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. Gerek çalışma arkadaşlarımız, cankurtaranlarımız olsun, hemşirelerimiz, büfede hizmet veren arkadaşlarımız bizim burada amacımız halkı memnun etmek. Halk memnun olmasa bizim durmamızın bir anlamı yoktur. Hava şartlarından dolayı açamıyoruz ama önümüzdeki günlerde belki Cumartesi veya Pazar günü inşallah açacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.