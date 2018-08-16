(Özel Haber) Arkadaşı gibi gördüğü bisikletinin bulunmasını istiyor

Bisiklet sahibi Aytaç Korum, 3 ay önce büyük zahmetlerle aldığı ve arkadaşı gibi gördüğü bisikletinin bulunmasını istiyor.

Eskişehir’de bir apartmana hırsızlık amacıyla giren 2 şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Binanın kapısını açan şahıslar, daha sonra güvenlik kamerasının olduğu yöne doğru ilerledi. Bu esnada bir şahıs başına montuyla güvenlik kamerasının görüş açısını değiştirdi. Ancak kendilerini çeken diğer kameralardan habersiz olan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanmaktan kaçamadı. Apartmanın içinde Aytaç Kurum’a ait kilitli bisikleti kısa sürede çalan hırsızlar binadan ayrıldı.

Yaklaşık 3 ay önce büyük emek vererek aldığı bisikletin çalındığını söyleyen Aytaç Kurum, yaşadığı talihsiz olaydan sonra sanki bir arkadaşı kaçırılmış gibi hissettiğini dile getirdi.

“İşe gitmek için aşağı indiğimde bisikletimin burada olmadığını fark ettim”

Kurum, gece 03.00 sularında hırsızların apartmana girdiğini belirterek, “Çok güvenilir bir apartman olmasına rağmen nasıl böyle bir şey ile karşı karşıya kaldım bilmiyorum açıkçası. Gece üç, üç buçuk arası eve girdim. Bisikletimi her zaman kilitlediğim yere kilitledim ve eve çıktım. Sabah 12 gibi işe gitmek için aşağı indiğimde bisikletimin burada olmadığını fark ettim. Direkt ev sahibimi aradım. Sonrasında işe gittim. Müdahale etme gibi bir durumum olmadı. Akşam iş çıkışında direk 155’i arayıp bilgi verdim. Polis ekipleri apartman kamera görüntülerini istedi. Onlara teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“Ben bu işin peşini bırakmak istemiyorum”

Hırsızların peşini bırakmak istemediğini söyleyen genç, “Ben bu işin peşini bırakmak istemiyorum. Nihayetinde benim kendi emeğim ile kazandığım bir bisiklet bu. Herhangi bir çalıntı mal değil, paramda bir haram mal yok. O yüzden ben bu işin peşini bırakmak istemiyorum. Görüntüleri de var elimizde. Getirip bırakmalarını istiyorum. Belki çalındı, parçalandı ama polisler bunun peşini bırakmayacaklarını da söylediler. Çünkü görüntülerde iki şahsın da yüzleri tam net profil şeklinde var elimizde. Umarım kısa zamanda bulunur” şeklinde konuştu.

“Gerçekten bir arkadaşım çalınmış gibi hissettim”

Ayrıca Aytaç Kurum, bisikletini 3 ay önce aldığını ve kendisi için bir arkadaş gibi olduğunu dile getirerek, “Apartmanda bulunan 8 kamerayı da izlediğimizde birinci kattaki komşumuzun da ayakkabılarının çalındığını fark ettik. İki kişi apartmana giriş yapıyorlar. Biri benim bisikletimi çalarken diğeri de apartman içerisinde bütün katları dolaşıyor. Kapıların önünde önemli bir şey olup olmadığını araştırıyor. Ben bisikletimi alalı yaklaşık 3 ay oldu. Eskişehir’de çok fazla sosyal çevrem yok. İzin günlerimde sürekli onunla beraberdim. Eskişehir’i turluyordum diyebilirim. Benim için ciddi anlamda bir arkadaştı. İşe yürüyerek gittiğim gün burukluğunu hissettim. Gerçekten bir arkadaşım çalınmış gibi hissettim. Arkadaşım ortadan kaybolmuş gibi hissettim” dedi.