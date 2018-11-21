(Özel Haber) Azra için seferberlik sürüyor

Türkiye'de birçok kurum ve hayırseverin; iyileşmesi, sağlığına kavuşabilmesi için adeta seferber olduğu Eskişehir'deki Azra bebeğin muayene ve tetkikleri Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde de yapıldı.

Türkiye doğuştan hidrosefali hastası Azra bebeğin hikâyesini 16 Kasım tarihinde duymuştu. Doğduğunda doktorların 1 yaşına kadar ömür biçtiği minik Azra, bugüne kadar 2 ameliyat olarak yaşama tutunmuştu. Kafatasından tekrar ameliyat olması gereken minik Azra ve ailesinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili yapılan haberler, bazı kamu kurumları, sivil topluk kuruluşları ve hayırsever vatandaşları harekete geçirmişti. Azra son olarak annesi Emel Korkmaz ve babası Serkan Korkmaz tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne götürülerek Beyin Cerrahi bölümünde muayene ve tetkikleri yapıldı.

Azra'nın annesi Emel Korkmaz hastane çıkışında İHA mikrofonuna konuştu. Bebeğinin son durumunu anlatan anne Korkmaz, şunları söyledi;

"Şant ameliyatından sonra tepkilerini kaybedebilir, şuan verdiği tepkileri vermeyebilir"

"Kızımın kafasına, biriken sıvının alınması için 'Şant' takılması için bize buranın yardımcı olacağını söylediler, yapabileceklerini söylediler, ama yine de kararı bize bıraktılar. Şant ameliyatından sonra tepkilerini kaybedebilir, şuan verdiği tepkileri vermeyebilir diye söylediler. Bunun riskleri çok fazla varmış. Diğer kafatası küçültme ameliyatına pek sıcak bakmıyor, riskli görüyorlar. Bu konuda da kararı bize bıraktılar. Buradan önce başka bir özel hastanedeki doktorumuzla da görüştük. O birkaç doktor ile görüşecek. Plastik cerrahi arkadaşlarıyla da görüşüp tekrar değerlendirecek. Çünkü kafatası çok kalınlaştığı için şuan çok riskli ve çok zorlaştı. Daha önce birkaç yıl önce olsaydı kolaydı bu iş ama artık baya zorlaştı. Bize bir hafta sonra dönüş yapacaklar" dedi.

"Azra'nın iyileşmesini çok istiyoruz"

Ameliyattan sonra Azra bebeğin tepkilerini kaybetme olasılığından korktuklarını ve konuyu düşüneceklerini söyleyen anne Korkmaz, "Azra'nın iyileşmesini çok istiyoruz. Kafasının hafiflemesini ve vücudunun taşıyabilmesini, çok istiyoruz yürümesini ama tepkileri gidecek diye de korkuyoruz o tepkileri tekrar vermez diye. Düşüneceğiz" diye konuştu.

"Duyarlı olan herkese teşekkür ederiz"

Son olarak minik Azra için yardımcı olmak isteyenlere teşekkür eden anne Emel Korkmaz şunları söyledi;

"Herkesten Allah razı olsun. Bize çok destek oldular, çok yardımları dokundu. Herkese teşekkür ediyoruz. Azra'nın iyileşmesi için herkes yardımcı oldu. Bütün hasta çocuklar iyileşsin. Herkesin tüm dileği bu. Azra'da inşallah iyileşecek."

Bu arada, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde bir açıklama yapılması bekleniyor.