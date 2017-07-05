(Özel haber) Barınaktaki hayvanlara hortumlu serinletme

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği Eskişehir’de, sıcak hava hayvanları da etkiliyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde ise Hayvan Sağlığı Merkezindeki sıcaktan bunalan hayvanlar için günde defalarca sulama yapılıyor. Hayvanların kaldığı zeminler sürekli ıslatılarak sıcaktan etkilenmemeleri sağlanıyor. Sık sık tekrarlanan bu işlemin yanı sıra, su kapları da sürekli soğuk su ile yenileniyor.

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi Barınak Veteriner Hekimi Serap Yavuz, Hayvan Sağlığı Merkezinin konum olarak şehir dışında ve daha serin olmasına rağmen hayvanların bu sıcaklıklara dayanabilmesinin çok zor olduğunu belirterek, sık sık onların bulunduğu alanların zeminleri ıslatılarak serinletmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Sıcaklardan bunalan hayvanların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yavuz, “Özellikle hayvanların serinlemesi için sık sık sularını tazeliyoruz, serin sular koyuyoruz. Öğle saatlerinde, kafesteki hayvanları serinletmek için ıslatıyoruz. Yavruların olduğu bölümde küçük bir havuzumuz var. İsteyen yavrularımız, kendileri de akan suda serinleyebiliyor. Bizim de zaman zaman serinlemek amacıyla suyun altına girdiğimiz gibi” dedi.

Sıcaktan insanların terlediği gibi hayvanların da bu havalarda bunaldığının belirtileri olduğunu aktaran Veteriner Hekim Serap Yavuz, “Sıcaktan etkilendiklerinde dilleri sürekli dışarıda oluyor, sık soluma yapıyorlar. Yani bizim buram buram terlediğimiz gibi onların da sıcakladıklarının belirtisi bu şekilde oluyor. Biz de hayvanları o zaman serinletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu merkezlerin kuruluş amaçlarının sokaktaki ve dünyadaki popülasyonu kontrol altına almak ve sahipli, sahipsiz hayvan sayısını belirlemek olduğunu kaydeden Yavuz, “Hafta içi 10.30-15.30 arası gelen ziyaretçiler için hayvan sahiplenmek isterlerse, yavruları beğendikleri takdirde, parazit aşıları yapılarak ilk önce veriyoruz. Aşılama programı belirleyip daha sonra karma ve kuduz aşıları için tekrar çağırıyoruz. Kısırlaştırılan hayvanların da aşılarını tamamlayıp, o şekilde veriyoruz. Erişkin hayvanlarımızı kısırlaştırmadan sahiplendirme yapmıyoruz. Çünkü buraların kuruluş amaçları, sokaktaki ya da dünyadaki popülasyonu kontrol altında tutmak. Aynı zamanda sahipli ve sahipsiz hayvan sayısını belirlemek. Merkezimizde şuan 100’e yakın hayvanımız var ama 1 hafta ya da 10 güne kadar 200 olan kapasitemiz dolmaya başlar” şeklinde konuştu.