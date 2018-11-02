(Özel Haber) Bu meslek ile ölümü hiç unutmuyorlar

Eskişehir Asri Mezarlıkta görevli olan mezar kazıcıları, her gün onlarca mezar yeri kazıyor. Cenaze işlemlerinin ardından defin konusunda ölen kişinin yakınlarına yardımcı olarak mezarlık çalışanları, aynı zamanda duygusal anlar da yaşıyor. Cenaze sahiplerinin üzüntülü anlarına şahitlik yapan ve bunu paylaşan görevliler, ölümü hiçbir zaman unutmuyor. Zorlu hava şartlarına da aldırış etmeden kazı yapan çalışanlar, mesleklerini en doğru şekilde icra etmeye çalışıyor.

"Havanın çok sıcak ya da çok soğuk olduğu günlerde zor oluyor"

Mezarlıkta 28 yıldır görevli olan ve mezar kazıcılığı yapan Abdurrahman Öztürk, hava şartları ne kadar zorlasa da işinden memnun olduğunu söyledi. Cenaze defnedilirken ne olursa olsun duygusal anların yaşandığını ifade eden Öztürk, “Havanın çok sıcak ya da çok soğuk olduğu günlerde zor oluyor arazide çalıştığımız için. İşimizden memnunuz ama yeri geliyor sıcak yeri geliyor soğuk oluyor. Bazen de üzücü, acılı oluyor. Genç ölümler oluyor. İnsan onları gördüğü zaman ne kadar da olsa etkileniyor. Mesleğimizle sıkıntımız yok. Tabi ölenle ölünmüyor, kalanla da kalınmıyor diye bir söz vardır. Ne kadar da olsa genç yaşlı demiyor. Vade yetti mi, Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Ne kadar yakının olmasa da, uzak da olsa üzüntü duyuyorsun. Ne kadar da olsa genç ölümler olunca üzülüyorsun. Yaşlı da olsa o da bir can. Onda da bir üzüntü duyuyorsun. İlk zamanlar biraz daha duygulanıyorduk. Artık alıştık. Ama genç ölümler olunca insan duygulanıyor” şeklinde konuştu.

"Onların acısına bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Mezar kazıcılığı yapan ve 6 yıldır Asri Mezarlıkta çalışan Fatih Şentürk, cenaze yakınlarına bir nebze olsun yardımcı olmak istediklerini belirterek, “Ölen kişinin yakınları ile birebir diyalog halinde oluyoruz. İnsanlar sevdiklerini annelerini, babalarını, evlatlarını, kardeşlerini kaybediyorlar. Onların acısına bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mezar yerlerini hazırlıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zorlu mevsim şartlarına göre değişiyor. Yazın sıcakta, kışın yağmurda, karda zor oluyor. Ama mevsim şartları ne olursa olsun biz mezar yerlerini hazırlıyoruz. Buradan çıktıktan sonra değişiyoruz. Buranın psikolojisi burada kalıyor. Eve yansıtmıyoruz” dedi.

"Ne kadar alıştık desek de zor oluyor"

Son olarak konuşan ve 6 yıldır bu mesleği yapan Yaşar Değirmenci ise ölüme hiçbir şekilde alışılamadığını aktararak, “Zorlukları kışın soğuk oluyor, yazın sıcak oluyor. Başka bir sıkıntısı yok. Duygusal anlar yaşıyoruz ama işimiz olduğu için burada bırakıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Alışılmıyor. Ne kadar alıştık desek de zor oluyor. Çalışıyoruz, işimiz” diye konuştu.