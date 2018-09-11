(Özel Haber) Bu okulda İngilizce öğretmeni boya, tarih öğretmeni sıva yapıyor

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 230 öğretmenden 180'i topyekun 'eğitim' seferberliği yapıyor. Öğretmenler okulların açılmasına az bir süre kala okulun boya, badana, temizlik gibi işlerini yaparak örnek bir davranışa imza atıyor.

Yaklaşık 45 yılı deviren okula 2017 yılında yıkım kararı çıkmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle okul sınırları içinde bulunan elektrik-elektronik atölyesini yeni okul yapma kararı alan okul yönetimi, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Okulda görevli 230 öğretmenden 180'i yapılan eğitim ve öğretim yuvasının yeni döneme yetişmeyeceğini anlayınca kolları sıvayarak inşaatta çalışmak istedi. İnşaat, makine, tesisat gibi bölümlerin öğretmenleri okulun kaba inşaatını yaparken İngilizce, matematik, edebiyat ve tarih branşlarındaki öğretmenler ise boya, badana ve temizlik gibi işleri yapıyor. Eğitim seferberliğinin gerçek anlamda yaşandığı okulda herkes bir işin ucundan tutup okul inşaatını bitirerek yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlamaya çalışıyor.

“Çocuklarımız kendi okullarını istediler”

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kerim Erzincanlı, “Geçtiğimiz yıl okulumuzun yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı çıkınca geçen yıl ilimizde bulunan Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin yarısı ve öğretmenlerimiz orada eğitim ve öğretim gördüler. Haliyle bazı sıkıntılarımız oldu. Çocuklarımız istemediler, kendi okullarını istediler. Fiziki ortamımız yeterli olmadı. Bizde ne yapalım dedik. İl müdürümüzün görüşünü aldık, il müdüründen onay aldık. O onayın üzerine dedik ki, Elektrik-Elektronik Atölyesini eğitim-öğretim binası yapalım. Zor bir işe kalkıştık. Biz buradan 24 derslik çıkardık. Son aşamada toparlanması, eğitim-öğretime açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“180 gönüllü öğretmen, teknisyen ve 1996 mezunu 1 öğrencimiz işe soyunduk”

Okul Müdürü Erzincanlı, öğretmenlerin bu derece gönüllü olacağını tahmin edemediğini söyleyerek, “İlk öğretmenler kurulunda, sene başında yaptığımız toplantıda öğretmen arkadaşlarla ‘bir çöp bir çöptür' dedik. Biz devletimizin bu zor günlerinde biz bunu yapmazsak kim yapacak? En başta ben olmak üzere öğretmenlerimin bu derece gönüllü olacağını hiç tahmin etmemiştim. Cuma günü itibariyle 180 gönüllü öğretmen, teknisyen ve 1996 mezunu 1 öğrencimiz işe soyunduk. Gördüğünüz gibi bu noktaya getirdik. Allah izin verirse eğitim-öğretim açılışına yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Hayatında temizlik yapmamış olan arkadaşlarımız bize burada temizlikte ve boyada yardımcı oluyorlar”

Ayrıca Okul Müdürü Kerim Erzincanlı, okulda bulunan bölüm ve kültür öğretmenlerinin bir işin ucundan tuttuğunu kaydederek, “Şimdi burada en güzel tarafı şu; İngilizce, matematik, edebiyat, beden eğitimi, rehber öğretmenler, aklınıza gelecek bütün kültür dersi öğretmenleri. İnşaat Bölümü öğretmenlerimiz sıralarımızı zımparaladılar. Tesisat bölümü öğretmenlerimiz tesisatları yapıyorlar, arka taraftaki korkuluklar yapılıyor. Makine Bölümü öğretmenlerimiz korkulukları, pencereleri yerlerine takıyorlar. İş makineleri bölümü forklift, kepçe, silindir bunların hepsi çalışıyor. Elektrik elektronik teknolojisi bölümü öğretmenlerimiz, teknisyenlerimiz elektrik hatlarımızı çekiyor. Yani 7 bölümümüz var 7 bölümümüzdeki görevli öğretmenlerimizin tamamı burada çalışıyor. Hayatında temizlik yapmayan, yapmamış olan arkadaşlarımız bize burada temizlikte ve boyada yardımcı oluyorlar” diye belirtti.

“Kimimiz boya-badana yapıyor, kimimiz sıraları taşıyor, kimimiz harç karıyor, beton döküyor”

16 yıldır Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışan Matematik Öğretmeni Dilek Akalın, “1 Eylül'den itibaren okulumuzda göreve başladık, yaz tatilini bitirdik. Burada inşaatımız daha önceden başlamıştı ama baktık yetişemeyecek eğitim-öğretim zamanında. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için bütün öğretmenler dört elden sarıldık. Kimimiz boya, badana yapıyor. Kimimiz sıraları yıkıyor, taşıyor. Kimimiz harç karıyor, beton döküyor. Çok güzel, çok keyifli bir çalışma. Hepimiz zevkle yapıyoruz” diye söyledi.

“Meslek harici öğretmenler cam, pencere temizliğinden, yerlerin yıkanmasına kadar her şeyi yapıyoruz”

Ayrıca Akalın, tüm mücadelelerinin öğretmenler için olduğunu belirterek, “Branşımla ilgili bir şey yapmadım. Boya, badana yapıyorum. Onda da ölçüm var. Bantları takarken cetvelle ölçüyoruz. Bantlar çekildi. Boyumuzun, gücümüzün yettiği kadarıyla boya yaptık. Diğer kültürcü arkadaşlar edebiyat, İngilizce branşı olsun meslek harici öğretmenler cam, pencere temizliğinden tutunda, yerlerin yıkanmasına kadar aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Elimizden ne gelirse inşallah yetiştireceğiz. Bizler elimizden geldiğince sabah saat 08.00'de, 09.00'da gelip başlıyoruz. Normalde yarım gün olan seminer programında akşam saat 22.00'lere kadar kalan arkadaşlarımız var. Sırf öğrenciler için. Her şey onlar için” dedi.