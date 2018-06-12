(Özel Haber) Cemaatin kovduğu çocukların gönlünü cami müezzini aldı

Saydam, çocukların üstüne titizlikle eğilerek hem tekrar gönüllerini kazandı hem de cemaate adeta bir ders verdi.

Erenköy Mahallesi Yunus Emre Camii’nde 3 yıldır müezzin kayyumu olarak görev yapan Said Saydam, örnek bir davranışın altına imzasını attı. Saydam, yaklaşık 2 hafta önce camiye gelen çocukların gürültülü bir şekilde oyun oynamasının ardından cami cemaati tarafından kovulmasına tepkisini farklı bir şekilde gösterdi. Kovulan çocukları hem tekrar camiye kazandırmak hem de İslamın güzelliklerini anlatmak için uygulama başlatan cami müezzini Saydam, teravih namazına gelen çocuklara dondurma ikramı yapıyor. Saydam, bu hareketiyle çocukların gönüllerine dokunarak onları camiye tekrar kazandırdı. Daha önce 20 çocuğu geçmeyen camide Saydam’ın uygulamasından sonra sayı çevre mahallelerden gelen çocuklarla birlikte 80’i buluyor.

"Cemaatimizden biri çocuklarımıza sert davrandı, bağırmaya çalıştı"

Asıl amacının çocukları cami kültürüne alıştırmak olduğunu dile getiren Yunus Emre Camii müezzin kayyumu Said Saydam, “Camimizde önceden gelen 15-20 tane çocuğumuz vardı. Olay şöyle başladı çocuklar camimizin kapısında gürültülü bir şekilde seksektir ve birdirbir gibi oyunlar oynuyorlardı. Cemaatimizden tepki çekti tabi ki ‘Hocam çocuklar gürültü yapıyorlar’ diye. Ondan sonra ben de dedim ki; ’Arkadaşlar bu çocuklar camimize gelecekler namaz kılmasalar da oyun da oynasalar camimizin atmosferini muhafaza etseler, tatsalar namaza alışmış olurlar’ diye bir şey yaptık. Hatta cemaatimizden biri çocuklarımıza sert davrandı, bağırmaya çalıştı. Ben de, ‘Ağabey bu çocuklarımızı camiden kovmayın bu çocuklar bizim geleceğimiz’ dedim. Ondan sonra çocukları içeri aldık ve ‘Eğer sessiz bir şekilde namaz kılarsak biz size dondurma ısmarlayacağız’ dedik. Namazın akabinde de onlara dondurma ısmarladık ve bu şekilde çocuklarımız camiye geldiler ve çoğaldılar" şeklinde konuştu.

"Biz de camiye gelen çocukları ödüllendiriyoruz"

Çocukların zamanla gönüllerini aldıklarını belirten Said Saydam, "Her şeyden önce çocuklar camiyi seviyorlar sonra bizleri seviyorlar sonra baktılar ki farklı bir atmosfer var talep çoğaldı bu şekilde gelmeye devam ettiler. Namazı da sevdiler bu arada tabi. Sonuç itibariyle bizler insanız, hediye almayı severiz çünkü Yaradan Rabbim de bizlere yerine göre mükafat veriyor yerine göre sözünü dinlemediğimiz zaman cezasıyla bizleri imtihan ediyor. Biz de camiye gelen çocukları ödüllendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Camide çocuk sesi olmazsa geleceğimiz olmaz diye düşünüyorum"

Yunus Emre Camii müezzin kayyumu Said Saydam, “Çocuklarımız bugün karnelerini aldılar, sevindiler. Biz de onları ödüllendirelim iftar verelim dedik. İftar düzenledik ve yaklaşık 70-80 tane çocuğumuz camimize geldi. İyi bir iftar düzenlemiş olduk diye düşünüyorum. Oldukça memnunlar bizde memnunuz. Caminin havasını teneffüs ettiler atmosferini tattılar bu şekilde devam edeceğiz. Camide çocuk sesi olmazsa geleceğimiz olmaz diye düşünüyorum. Çocuk olacak camimizde, sesleri olacak sonra geleceğimiz olan bu çocukları biz hazırlayacağız. Hiçbir işin çıraklığını yapmadan ustalığı olmaz. Bu çocuklar da yerine göre çıraklık yapacaklar. Yerine göre biz onları hazırlıyoruz. Müezzinlik yapacaklar ne bileyim namaz kılmayı öğrenecekler daha da geliştirecekler, mihraba bile geçecekler” diye belirtti.

"Hocamız çocuklara daha çok İslamı öğretmesi yönünden iyi yapıyor"

Dondurmalarını yiyen minikler neşe içinde teravih namazını kılarken, teravih namazına gelen 14 yaşındaki Talha Çelik, “Hocanın bu yaptığı şeylerle daha çok çocuğun gelmesini ve çocuklara daha çok İslamı öğretmesi yönünden iyi yapıyor. İyi hissediyorum onlarda İslam’la tanışıyorlar, İslamı öğreniyorlar. İyi ki İslamı öğreniyorlar, peygamber efendimizin hayatını öğreniyorlar. İyi ki geliyorlar camiye gelmeseler kendilerini karartacaklar, camiye gelmeyecekler. Diğer camilerde de bu uygulama yapılsa daha iyi olur diğer camilerde ki çocuklar da İslam’dan yararlanır, peygamberlerden yararlanırlar camiye daha çok gelirler, severler. Kardeşlerine anlatırlar” dedi.

Öte yandan Saydam, Ramazan ayı boyunca çocuklara dondurma ikramıyla birlikte okullarda karne günü olması sebebiyle camiye gelen tüm çocuklara iftar yemeği de verdi. İftardan sonra çocuklar, 13 yaşındaki minik imam öncülüğünde akşam namazını kıldı. Daha sonra teravih namazı öncesi cami müezzini çocuklara dondurmalarını ikram etti.