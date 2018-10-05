(özel haber) Ceviz üreticisi değişen iklim karşısında taktik değiştirdi

Eskişehir'de ceviz hasadı başlarken, değişen iklim şartları bazı üreticileri vurdu. Bu durumdan etkilenmek istemeyen üreticiler ise, Chandler ve Fernor cinsi ceviz ağaçlarını ekerek verim bekledi. Yeni cinslerden istenilen verim alınırken, Kaman, Yalova ve Bilecik cinsi ceviz ağaçları beklentinin altında kaldı. Bu ağaçların yerine ekilen Chandler ve Fernor cinsi ağaçlar geç meyve vermesi nedeniyle değişen olumsuz iklim şartlarından etkilenmedi.

"Bu sene ürün iyi"

Eskişehir'de gazetecilik yapan ve hobi olarak Danişment Mahallesi'nde ceviz üretimi ile uğraşan Uğur Özdemir, değişen iklim şartlarına karşı aldığı önlemden dolayı yüksek verim aldı. Verimin yanında ürün kalitesinin de arttığını kaydeden Özdemir, "Gazetecilik yapıyorum ve yan kol olarak ceviz bahçem var. Yaklaşık 25 yıldır ceviz yetiştiriciliği yapıyorum. 25 yıl önce yerli çeşitler vardı. Bunlardan o yıllarda meyve alabiliyorduk. Daha sonra mevsimlerin değişmesi nedeniyle bu yerli çeşitlerden Kaman, Yalova ve Bilecik cinslerinden erken açtıkları için meyve alamamaya başladık. Kırağı ve soğuktan dolayı meyve alamadığımız için bu ağaçların çeşitlerini değiştirdik. Özellikle Eskişehir'de geç açan cinsleri Chandler ve Fernor'u ceviz dikmek isteyenlere tavsiye ediyoruz. Bizim Eskişehir'de en önemli konu kırağıdır. Kırağıyı atlatırsa ceviz olur yoksa tüm o yıl yaptığın emeğin boşa gidiyor. Benim ektiklerim Chandler cinsi. Bu sene ürün de iyi. Geç açtığı için bunları kırağı da vurmadı. 12 senelik ağaçlarım da var onlara soğuk vurduğu için beklenen verimi alamadık" dedi.

"Hasadı 15 günde bitiriyoruz"

İthal ceviz konusunda da açıklamalarda bulunan Özdemir, "Ceviz Türkiye'ye yüzde 70 olarak ithal geliyor. Bunu daha aşağıya çekmemiz için ceviz üreticisinin işini takip etmesi lazım. Eğer ağaç meyve vermiyorsa hemen ne gerekiyorsa araştırarak başka bir ceviz dikmesi lazım. 120 ağaçtan bin 200 kilo ceviz aldım. Fakat hepsine tam anlamıyla bakamadım. Yaklaşık 10'ar kilo düşüyor ağaç başına. Bu İnegöl'de mesela ağaç başına 40-50 kiloya kadar çıkabiliyor. Bakım, toprak ve gübre çok etkiliyor. Doğal ve organik olmasına çok dikkat ediyorum. Gerekirse 3-4 kilo eksik ürün alayım, ama doğala doğru hepimizin gitmesi lazım. Hasadı 15 günde bitirebiliyorsun. 15 Eylül ve 15 Ekim arası yapılıyor hasat. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle bu sene biraz erken oldu" diye konuştu.