(Özel haber) Cüceler seslerini duyurmak istiyor

Akondroplazi hastalığı, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipi olarak biliniyor. Gövde normal büyüklükte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyük olabiliyor. Eskişehir’de de bu kalıtımsal hastalığa sahip cüceler, günlük hayatta yaşadıkları zorluklardan dolayı mağdur oluyor. Merdiven basamakları, taksi çağrı ve apartman zilleri, posta kutuları, banka ve postanelerdeki bankolar gibi birçok yerde sorun yaşayan cüceler, bu yerlere ulaşabilmek için adeta savaş veriyor. Yetkilerden yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını talep eden cüceler, kendi yaşamlarını kolaylaştırıcı işler bekliyor.

“Biraz da aşağılara bakın ki aşağıdaki insanların dertlerini sıkıntılarını görüp halledin”

Cücelerin yaşadığı mağduriyetleri anlatan Erdal Görgeç, cüceler olarak birçok şeyle karşılaştıklarını belirterek, “Bizim cüceler olarak hayatta çok şeylerle karşılaşıyoruz. Gerek devlet dairelerinde gerek postanelerde bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Kurumlarda para yatırmada, memurlarla görüşmede zorluklar çekiyoruz. Başta posta kutularında, taksi çağırmada, bankamatikten para ödemelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Yani bunlar cücelerin çok karşılaştığı bir sorun. Sadece benim değil, tüm cüceler aynı sorunu yaşıyor. Lütfen yukarılara bakmayın, biraz da aşağılara bakın ki aşağıdaki insanların dertlerini sıkıntılarını biraz görüp halledin. Çok istiyoruz bunu, Türkiye’de bayağı cüce arkadaşımız var. Yetkililerden bir an önce ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü bizler de bu Türkiye’nin evlatlarıyız. Lütfen bize de sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

“Biz bankoya varıyoruz, orada çalışan personel bizi görmeyebiliyor”

Yine Akondroplazi hastası Selami Ünlü, günlük hayatta kullanılan banka, atm, postane gibi kurumlarda düzenlemeler normal insanlara göre yapıldığı için zorlandıklarını söyleyerek, “Tabii ki doğal olarak yani bu boydan dolayı, günlük hayattaki şeyler normal insanlara göre yapıldığı için bankolar ve diğer yerler olsun biz biraz zorlanıyoruz. Yani nasıl oluyor, biz bankoya varıyoruz, orada çalışan personel bizi görmeyebiliyor. Ya sesimizi yükselteceğiz ya da bir şekilde el kol hareketi yapacağız ki o da kalkacak yerinden bizi görecek. Bu sadece bizim için geçerli değil diğer engelliler de aynı sorunları yaşıyor. Tekerlekli sandalyedeki kişiler için de aynı şeyden mustarip bu problemlerden. Ben şöyle çözüm düşünüyorum, bu kuruluşlar ayrı bir banko hazırlayabilir” diye konuştu.

Toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Ünlü, şehir içi otobüslerde insanların engellilere karşı duyarlı olmadığını söyledi.