(özel haber) Diş hassasiyeti yazın niçin çok hissediliyor

Yaygın bir sağlık sorunu olan diş ağrıları, yaz aylarında tüketilen besinler nedeniyle daha fazla hissediliyor. Bu nedenle vatandaşların soğuk besinleri tüketirken diş etlerinde çekilmeler olduğu için dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar tarafından da diş etlerindeki çekilme sorununun artması halinde cerrahi operasyonlar gerektirdiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diş Hekimi Hatice Temizyürek, dondurma ve soğuk içeceklerin hassasiyetin fark edilmesine sebep olduğunu ifade etti. Temizyürek, "Yaz aylarında hassasiyet artmaz. Olan hassasiyet daha fazla hissedilir. Çünkü yaz aylarında daha fazla tüketilen yiyeceklerden dolayı bu hassasiyetin farkına varılır. Yaz aylarında genelde tüketilen dondurmalar, soğuk sular bu hassasiyetin artışına değil de hassasiyetin fark edilmesine neden olur. Sebebi tüketilen dondurmalar, soğuk sular değil. Daha önceden var olan diş etlerindeki çekilmedir. Diş etleri çekildiği için kök yüzeyleri açığa çıkar. Olan hassasiyet diş eti çekilmesine bağlı olduğu için çekilen diş etini eski yerine getirmek büyük cerrahi işlemler gerektirir ve çok zordur" dedi.

"Diş fırçalamak ve nasıl fırçalandığı çok önemlidir"

Son olarak diş fırçalamanın çok önemli olduğunun altını çizen Diş Hekimi Temizyürek, şu ifadeleri kullandı;

"Var olan diş eti çekilmesinin kapatmak için değil de çekilmesini önleyici tedaviler uygulanabilir. Bunun için diş fırçalamak ve nasıl fırçalamak çok önemlidir. Diş etlerinin çok travmatize etmeden fırçalamak diş eti çekilmesinin önüne geçer. Kullanılan hassasiyet giderici diş macunları da belli süreler aralığında etki eder ve hassasiyetin önüne geçer. Ayrı yeten klinikte uyguladığımız hassasiyet gidericiler bu hassasiyetin önüne geçer. Fakat kalıcı bir çözüm değildir. Belli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Bu konuda en önemlisi hastalar diş fırçalamasına çok dikkat etmelidirler. Normalde bilinen travmatize edici fırçalamanın aksine diş etlerine 45 derece açıyla yatırılan diş fırçasının aşağı doğru süpürme hareketiyle kullanılması çok önemlidir. Aşağı yukarı hareketler ya da yan hareketler diş etine travmatize edeceği için diş eti çekilmesine direk sebep olacaktır. Diş etlerine daha narin yapılar olduğunu bilerek davranmak çok önemlidir."