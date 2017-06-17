(Özel haber) Dükkanı küçük gönlü büyük esnaf

Basın Şehitleri Caddesinde faaliyet gösteren ‘Tantunici Ömer Usta’ her perşembe günü polis, asker, gazi, şehit ailelerine ve belediye temizlik çalışanlarına tantuni ve ayranı ücretsiz olarak ikram ediyor. Ayrıca her Ramazan ayında iş yeri önündeki kaldırımlara masalar konularak yaklaşık 200 kişiye ücretsiz iftar veriliyor.

İş yeri sahibi Ömer Altun, sadece para kazanmak için bu işi yapmadığını, ihtiyaç sahipleri, polis, asker, gazi, şehit ailelerine ve belediye temizlikçileriyle ekmeğini paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Geçmişte fakir olduklarını şimdi de imkanları olduğunu ve bunu paylaşmak istediklerini belirten Ömer Usta, "7 yıldan beri her perşembe gazi, şehit ailelerine, polis, asker ve temizlik görevlilerine ücretsiz olarak tantuni ve ayran ikram ederken, her Ramazan’da 30 gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz iftar veriyoruz. Fakirlikten geldik şimdi de imkanlarımız var bunu paylaşmak istiyoruz. Paylaşırken de güzel yerlerde paylaşmak istiyoruz" dedi.

"Gelemeyenlere de evlerine götürüyoruz"

7 yıl önce ihtiyaç sahibi bir vatandaşın ’Ramazan ayında yemek var mı?’ demesinden sonra böyle bir uygulamaya başladığını vurgulayan Altun, "Bir Ramazan günü ikram hazırlarken, bir kişi geldi ’yemeğiniz var mı?’ dedi, var dedim, o gün ücretsiz yemek vermeye başladıktan sonra rahmetli babamın hayrına, o gün bugündür ihtiyaç sahiplerine iftar veriyorum. Bunu nasıl yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerini buluyoruz. Evlerine gidip, garibanları bulup 30 gün boyunca dükkanımıza davet ediyoruz. O zaman daha makbule geçiyor. Gelemeyenlere de evlerine götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayrı yaparken çok farklı bir duygu yaşadığını anlatan Ömer Usta, "Bu hayrın vermiş olduğu duygu bambaşka, onu anlatamam size, ben burada bir iftar veriyorum, ben iftarımı herkes gittikten sonra açıyorum. Onun duygusu çok farklı, o orucu açmak bir başka oluyor. Ben 2 ay önce umreye gittim, oradaki hissi duyguyu ben burada hissediyorum. O duyguyu buradaki vatandaşlarla paylaşarak yaşıyorum" diye konuştu.

Eşine hayır işinde destek olmaya çalıştığını dile getiren Zeynep Altun, "Kolay değil ama zevkle bu işi yapıyorum. Diyorlar ya eski Ramazanlar nerede diye, işte eski Ramazanlar Ömer Usta’da, buyurun hepinizi bekliyoruz. Bu iş yapmak güzel, bununla uğraşmak, emek harcamak, hiç tanımadığınız insanlara hizmet etmek ayrı bir duygu" şeklinde konuştu.

"Bizleri de gururlandırıyor"

Ömer Ustanın yine geleneği bozmayıp ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi iftar yemeği verdiğini belirten esnaflardan Gökhan Özcan, "Bizleri de gururlandırıyor. Herkes sebepleniyor, seviniyor, sevindiriyor. Sadece Ramazanla kalmayıp, diğer günlerde de belediye temizlik işçilerine, polislere, askerlere hizmet veriyor" dedi.

Belediye temizlik işlerinde çalışan Serkan Narlı, "Ömer Usta her perşembe bize böyle ikramda buluyor. Suyumuz, çayımız, yemeğimiz olsun her türlü ihtiyaçlarımız karşılıyor. Ramazan ayında bizi, polisi, askeri de unutmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İftarda bir araya gelen vatandaşlar ise, uygulamadan hayli memnun olduklarını söylediler.