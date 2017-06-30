(Özel haber) Elektriğe kavuşacak Hesna nine çocuklar gibi mutlu

Çalışmalar sona yaklaştıkça Hesna ninenin çocuklar gibi heyecanı gözlerine yansıyor.

Hesna Usu, onlarca yıldır oturduğu evinde hiç elektrik kullanmadı. Elektrik için başvuru yaptı ancak maddi nedenlerden dolayı bir türlü hayal ettiği televizyon ve buzdolabına kavuşamadı. Yıllarca sabretti. Elektriksiz hayatın çoğu zaman zahmetine katlandı. Yiyecekleri sıcaktan koktu. Televizyonda Kuran-ı Kerim’in okunması izlemek dinlemek istediği halde uzun yıllar içinde bir ukte olarak kaldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında 91 yaşındaki Hesna ninenin sesini yetkililer duydu. Sadece yetkililerle de kalmadı. Çok sayıda vatandaş nineyi ziyaret etti. İhtiyaçlarını sordu. Ancak Hesna Nine’nin tek isteği evinin ışığa kavuşmasıydı. Başlatılan çalışmaların sonuna gelindi. Elektrik direklerin dikilmesi için kazı çalışmaları başladı. Ardından direklerin dikilmesi ile sona gelinecek. Bu sırada bir hayırsever tarafından ise evin iç elektrik tesisatı döşenecek.

Elektriğe kavuşmaya gün sayan Hesna Usu, heyecanlandığını ifade ederek, “Çok sevindim yavrum. Allah hepinizden razı olsun. Elektrik gelince televizyonum buzdolabım, çamaşır makinası olur. Pislikten kurtulurum. Pişirdiğim yemek kokuyor. Onun için ilk önce buzdolabı alacağım. Yemeklerimi temiz temiz yerim. Sonra televizyon ve çamaşır makinası. Tüm isteğim bu. Çok şükür bugüne. Burada 50 sene oldu karanlıkta oturuyorum. Çok seviniyorum. Burada ben temelime bağlıyım. Ben ölene kadar elektriği istiyorum. Ölümü ışığın içinden istiyorum” dedi.