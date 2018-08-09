(Özel haber) Eskişehirspor’un genç yıldızı yeni sezona hazır

Eskişehirspor’da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ederken takımın genç yıldızlarından Bedirhan Altunbaş, İHA muhabirine özel açıklamalar yaptı. 2010 yılında Eskişehirspor’un genç takımında futbola başlayan ve kısa sürede A takıma kadar yükselen Bedirhan, geçen sezon takımın vazgeçilmezlerinden olarak önemli maçlarda boy gösterdi. Yeni sezon öncesi geçirilen kamp süreci ve Türk futbolu hakkında yorumlarda bulunan genç yıldız, milli düzeyde sağ bek konusunda yaşanan sıkıntılar için, “Çalışırsam sağ bek sıkıntısını çözeceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Lige sağlam gireceğiz”

Spor Toto 1. Lig’e şampiyonluk parolasıyla giren Eskişehirspor’un kamp süreci ve takıma kazandırılan transferler hakkında açıklama yapan 19 yaşındaki yetenek, “Kamp dönemi benim ve takımım açısından çok verimli geçti. Günde çift idman yaptık. Yorucuydu ama verim aldık. Lige sağlam gireceğiz. Yeni transferler geldikçe bize de motivasyon oluyor. Daha çok çalışma isteği geliyor yerimizi kaybetmemek için. Bu yüzden beni daha çok motive ediyor transferler. İnşallah hem ben hem de transferler takıma faydalı olabilir” şeklinde konuştu.

“Çalışıp inşallah kimsenin yüzünü kara çıkartmayacağız”

Kulüplerin genç isimlere yönelmesinin kendileri için iyi olduğu yorumunda bulunan Bedirhan, takımda genç oyuncu olmanın avantajları ve dezavantajları hakkında ise, ”Türk futbolunda genç isimlere verilen değerin artması bizim için daha iyi oldu. Türk futbolu için de gençlere değer veriliyor şu an. Bu yüzden daha faydalı olacak bizim için. Biz de çalışıp inşallah kimsenin yüzünü kara çıkartmayacağız. Takımda genç oyuncu olmanın dezavantajı biraz tecrübe eksikliği oluyor. Ağabeylerimiz de bunu bizlerle konuşup hallediyor. Avantajı ise daha çok koşuyoruz” dedi.

“Oyuncular büyük takımlara gittikçe bizim önümüz de açılacak”

Eskişehirspor’un altyapısından yetişerek Türk futboluna kazandırılan oyuncular ve altyapıdan yetişip A Takım düzeyine yükselene kadar geçirdiği sürece değinen genç sağ bek, ”Doruk ağabeyler, Alper ağabeyler gittikçe bizim önümüz de açılacak. Onlar orada bir nebze bizi de temsil ediyorlar. Bize bakış açılarını değiştirebiliyorlar. Onlar iyi olursa bize daha çok yönelebilirler. Bu yüzden onların başarılı olması bizim işimize gelir. Kulüpte çok önemli anım oldu. İki sene önce Mustafa Denizli zamanında çıkmıştım A Takım’a. Çok heyecanlı oluyor. En önemli anım da bence geçen sene Samsun maçı. O maçı unutamıyorum. Final niteliğindeydi bizim için. O yüzden ilk çıktığım idman ve Samsun maçı en önemlileriydi benim için. Beraber çalıştığım hocaların hepsinin bana çok katkısı oldu. Hepsine teşekkür ederim. Yücel İldiz, Mustafa Denizli, Fuat Çapa hepsi bana güvendi. O yüzden hepsine teşekkür ederim. Bize güvenmeleri bizi mutlu ediyor. Motivasyonumuz artıyor” ifadelerini kullandı.

Bu seviyede kalıcı olmak ve üzerine koymak için ekstra çalışmalar yaptığına da değinen Bedirhan, “Tatillerde çift idman yapıyoruz. Biz de öyle kaybolan gençlerden olmak istemiyoruz. Buranın kıymetini biliyoruz. Kıymetini bilmeyenler kayboluyor. O yüzden idmanlarımızı daha istekli, daha verimli ve herkesten daha fazla çalışarak yapıyoruz” dedi.

Son olarak A Milli Takım düzeyinde sağ bek mevkisinde yaşanan sıkıntılar için yorumda bulunan futbolcu, "İnşallah çalışırsam bu sıkıntıyı çözeceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.