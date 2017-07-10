(Özel haber) Evcil hayvan sahipleri dikkat

Sıcak hava ile birlikte çevresel faktörlere bağlı olarak evcil hayvanlarda görülen hastalıklara karşı, Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, yaz aylarında pet hayvan bakımı konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaz aylarında özellikle sıcak havalar ve çevresel faktörlere bağlı olarak evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan alerjik reaksiyonlar, parazit hastalıkları ve deri hastalıkları hayvan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Verilen mama, gezdirilen alan ve evcil hayvanların yıkanması gibi konuların önem arz ettiği bu aylarda, dikkat edilmediği takdirde pet hayvanları uzun ve sancılı hastalık dönemi geçirebilir.

“Alerjiye bağlı olarak sıcaklığın da etkisiyle, deri yaraları oluşmaktadır”

Konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, sıcak havalarda kedi ve köpeklerde dermatolojik hastalıkların daha sık görüldüğünü belirterek, “Bulunduğumuz mevsim içerisinde, kedi ve köpeklerde ağırlık olarak dermatolojik hastalıklarla daha çok karşılaşmaktayız. Sıcakların artmasıyla birlikte alerjik reaksiyonlar, parazit hastalıkları, çevresel faktörlere bağlı deri travmaları, dermatolojik hastalıkların başında yer almaktadır. Bu alerjik reaksiyonlara özellikle sıklıkla verilen, tavuk eti ve yumurta gibi gıdalar çoğunluklu olarak sebep olmaktadır. Alerjiye bağlı olarak sıcaklığın da etkisiyle, deri yaraları oluşmaktadır. Bu yüzden yaz mevsiminde verilen gıdalara daha çok dikkat etmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Deri hastalıklarının takibi için evcil hayvanların düzenli olarak taranması, bakımlarının yapılması daha sağlıklı olur”

Veteriner Hekimi Çine, evcil hayvan sahiplerinin paraziter hastalıklara karşı önlem almalarını ve otların yoğunlukta olduğu bölgelerde gezdirilen kedi veya köpeklerin eve döndükten sonra mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Pazariter hastalıklar dediğimizde, yaz mevsiminde artış gösteren pire, kene ve uyuz gibi paraziter etkenler, deri sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlara karşı koruyucu önlemlerin alınması çok önemlidir. Bu önlemlerin alınmasının önemi ise, parazitlerin oluşturduğu deri hastalıklarının sancılı ve uzun süreli tedaviler gerektirmesi ve hayvan refahını olumsuz yönde etkilemesidir. Bir diğer önemli nokta ise, kedi veya köpeklerin otların yoğun bulunduğu bölgelerde gezdirilmesi esnasında, pisi pisi otu dediğimiz otların vücudun yumuşak noktalarından (Pati, parmak araları, koltuk altı bölgeleri, göz) girerek, o bölgede ciddi apseler meydana getirebiliyor. Bu apselerin oluşmaması için evcil hayvan sahiplerinin gezdirme sonrası, kedi veya köpeklerin vücudunu genel olarak kontrol ederek temizlemesi gerekmektedir. Deri hastalıklarının takibi için evcil hayvanların düzenli olarak taranması, bakımlarının yapılması ve veteriner hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda, tıraşların yapılması daha sağlıklı olur” şeklinde konuştu.

“Sıcak havalarda abartıya kaçmadan ıslatma tarzı, serinletmeye yönelik işlemler yapılabilir”

Ayrıca Veteriner Hekimi Tuğba Akbaş Çine, evcil hayvanların çok sık yıkanmasını tavsiye etmediklerini ifade ederek, “Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarında, evcil hayvanların yıkanması sıklıkla sorulmaktadır. Sıcak havalarda abartıya kaçmadan ıslatma tarzı, serinletmeye yönelik işlemler yapılabilir. Ancak çok sık olarak hayvanların yıkanmasını tavsiye etmiyoruz. Soğuk algınlıkları ve ciltte kuruluğa, kepeklenmelere sebep olabilmektedir” dedi.