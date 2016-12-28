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28 Aralık 2016 11:37

(Özel haber) "GSYİH’nin yeni hesaplaması yerinde ve tutarlıdır"

(Özel haber)

28 Aralık 2016 11:37

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İlyas Şıklar, gayrisafi yurt içi hasılanın 9 bin 285 dolardan 11 bin 14 dolara çıkmasını yorumladı. Prof. Dr. İlyas Şıklar, yeni hesaplamanın aslında daha önce yapılması gerektiğini, doğru, yerinde uygun ve Avrupa Hesaplar Sistemine uyum için yapılması gereken bir iş olduğunu açıkladı.

Fakülte içerisinde bulunan TradeCenter Finans Laboratuvarı’nda İHA’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şıklar, gayrisafi yurt içi hasıla hesaplarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun bir yöntem değişikliğine gittiğini ancak bunu topluma tam olarak izah edemediğini söyledi.

“Aslında yapılan iş Avrupa Birliği Eurostat çerçevesinde Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA) uyum için yapılması gereken bir işti” diyen Şıklar, şöyle konuştu: “Türkiye İstatistik Kurumu, daha önce de böyle bir değişiklik gerçekleştirmişti. Ancak sebeplerini tam olarak topluma izah edemediği için, toplumda ’Bir gecede 9 bin dolardan, 11 bin dolara çıktı, zenginleştik. Nasıl oluyor bu iş?’ diye düşünce oldu. Aslında uzun süreden beri yapılması gereken bir hesaplama değişikliğiydi. Yani daha çağdaş, Avrupa standartlarına uygun bir hesaplama yöntemine geçildi. Dolayısıyla yapılan işin daha önceden yapılması gerekiyordu. Bu çerçevede hesaplamada yapılan teknik değişiklik nedeniyle gelirde bir artış ortaya çıktı. Belki bunun zamanlaması tartışılabilir ama zaten gecikmiş olan bir düzenlemeyi daha fazla geciktirmenin de bir anlamı yoktu. Dolayısıyla yapılan iş yerinde ve tutarlıdır. Hesaplama tekniğinde yapılan değişiklikle milli hesaplar sistemimiz uluslararası karşılaştırmalarda, uluslararası standartlara uyumlu bir hale getirildi. Tabii bu süreç içerisinde Türkiye uzunca bir süreden beri 10 bin dolar civarında bir gelire takılmış görünüyordu. Hesaplamadaki yöntem değişikliğine bağlı olarak, 11 bin 14 dolara çıktı. Bu değişiklikle gelirimizi daha doğru ölçebildiğimizi ifade edebiliriz. En büyük yararı budur. Örneğin siz gelir düzeyinizi yanlış hesaplıyorsunuz. Buna bağlı olarak da hatalı iktisat politikası kararları alma olasılığı yüksek oluyor. Öte yandan, orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna çıkacaksınız ve bu sizin uluslararası kredibilitenizin, uluslararası standartlarınızın yükselmesi anlamına geliyor.”



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