(Özel haber) Hayata gönül gözü ve bağlamayı ile tutunuyor

Müslüm Gürses, Hakkı Bulut gibi birçok ünlü sanatçıya sazı ile eşlik eden Eskişehirli Geniş, yaşadığı trafik kazasının ardından görme yetisinin neredeyse hepsini kaybetti. Sadece sol gözü yüzde 1,5 gören Geniş ayrıca şeker, tansiyon, böbrek yetmezliği gibi sağlık problemleriyle de uğraşıyor. Sağ bacağını da yüksek oranda şeker sonucu kaybeden Ahmet Geniş, tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmeden devam ediyor. Haftada 3 gün diyalize giden ve kalan zamanda bağlamasıyla hayata tutunan Geniş, aynı zamanda söz ve müzik yazarlığı da yapıyor.

"6 yaşından beri müzikle ilgileniyorum"

Eskişehir’in arabesk kralı olarak bilinen Geniş, "Kıbrıs’tan 1997 yılında Türkiye’ye döndüm. Geldikten sonra annem rahatsızlandı. Onunla ilgilendim. 2004 yılında Kıbrıs’a tekrar döndüm ve kaza yaptım. Benim bütün rahatsızlıklarım kazadan sonra çıktı. Kazada gözümü kaybettim. Göz damarlarım patladı. Sol gözüm yüzde 1,5 görüyor. 2007 yılından beri diyalize giriyorum. 2016 yılında da sağ bacağım diz altından kesildi yüksek oranda şekerden dolayı. Ben 6 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. İlkokula başladığım yıllarda futbol okuluna başladım. Halk eğitim merkezinin derneği vardı orada başladım. Müzikle olan iç içeliğim, sanatçılığın verdiği birçok yerlerde sahneye çıktım. Türkiye’de gitmediğim yer yok. Avrupa’da hemen hemen her yere gittim. Kıbrıs’ta 11 yıl kaldım. Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda programlar yaptım. Çok tanınmış sanatçılarla program yaptım” dedi.

“Gönül gözüyle görüyorum ve gönül diliyle söylüyorum”

Tüm sorunların ardından en büyük destekçisinin bağlaması olduğunu vurgulayan Geniş, “Hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Ben müziği hiç bırakmadım. Müzik de beni hiç bırakmadı. Bağlamamın ve sesimin sayesinde kendimi bırakmadım. Yaşamaya çalışıyorum. En büyük destekçim de müzik ve bağlamam oldu. En büyük arkadaşım bağlamam. Hayat sırdaşımdır bağlamam. Her şeyi ona döktüm. Bestelerim var, yazdığım sözler var. Türk Halk Müziği de okuyorum, bağlama çalıyorum, söz yazarlığı yapıyorum. Kendime göre yazdığım şeyler var. Şiirlerim var, sözlerim var. Derlemeye çalışıyorum. Diyalizden kalan zamanda evde dinlenirken biraz bağlama çalıyorum. Sosyal hayatın getirdiği şeylerle ilgileniyorum. Yıllardır bağlamayla haşır neşir olduğum için, hafızamda olan yerlerde kendimi zorlayarak çalıyorum. Bazı yerleri eksik çalsam da kendimi tamamlamaya çalışıyorum. Yaptığım sanatta gözlerim görmese de, dilim söylemese de diyeyim artık ben gönül gözüyle görüyorum ve gönül diliyle söylüyorum” diye konuştu.