(Özel haber) Her yerde can dostu Rıfkı’yı arıyor

Sevimli köpeği sokaktan geçen bir kişinin alması güvenlik kameralarına yansırken genç adam, Rıfkı’yı bulabilmek için tüm yolları deniyor.

Olay, Eskişehir’de geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Yasin Aracı’nın bir günlüğüne arkadaşına verdiği Pug cinsi Rıfkı isimli köpeği, kapıların açık olmasını fırsat bilerek sokağa çıktı. Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş ise, minik köpeği sahipsiz sanarak alıp uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle polise giderek yardım isteyen Yasin Aracı, kendi ve arkadaşlarının çabasıyla da can dostunu aramayı sürdürüyor. Rıfkı’nın kaybolduğu Huzur Mahallesi’nde bulunan direklere ’Kayıp’ ilanı yapıştıran genç adam, sevimli köpeğinin bulunabilmesi için sosyal medyayı da etkin olarak kullanıyor. Kendisi için Rıfkı’nın ayrı bir yerinin olduğunu belirten Aracı, can dostunu kafa kısmında bulunan mantar hastalığının belirtisi şişkinlikle diğer köpeklerden ayırdığını söyledi. Aracı, köpeğin Rıfkı ismine ve ’Aşkım’ kelimesine de duyarlı hareket ettiğini belirtti.

"Polisler incelemelere devam ediyor"

Rıfkı’nın kaybolduğu anda kayıtta olan güvenlik kameralarındaki görüntülerden bahseden Yasin Aracı, köpeğini alan kişinin iyi mi yoksa kötü mü niyetli olduğundan emin olamadığını söyledi. Polis ekiplerinin de yardımıyla Rıfkı’nın bulunacağına inandığını aktaran Aracı, "İsmi Rıfkı, 9 aydır bende olan köpeğimi arkadaşıma vermiştim. Kardeşi sevdiği için annesi ve babası istemişti. Cumartesi günü vermiştim ve pazar akşamı alacaktım. İşten çıkarken bana telefon geldi ve köpeğin kaybolduğu söylendi. Civardaki kameralardan araştırırken polisler eşliğinde izleri sürdük. Onlar da şu an incelemelere devam ediyor. Kamera kayıtlarında köpeğim sokağa kaçıyor gibi gözüküyor ve bir adam alıyor. Belki de yoldan kurtarmak istiyor, kimseyi de zan altında da bırakmak istemiyoruz. Zaten iyi niyetli biriyse, her yerde paylaşımlarımızı yapıyoruz, eşimiz dostumuz da biliyor, yani yardım edeceğini umuyorum ve bekliyorum. Kötü niyetli birisiyse de zaten söylediğim gibi polisler eşliğinde de çalışmalar devam ettiği için bir an önce yakalanacağını umuyoruz. Gören, duyan ve bilen varsa, buradan da tekrar sesleniyorum, yardımcı olurlarsa çok sevinirim" dedi.

"Çok üzgünüm, 2 gündür resmen uyku bile uyuyamıyorum"

Köpeğinin vatandaşlar tarafından da kolayca ayırt edilebilecek özelliklere sahip olduğuna değinen Aracı, "Kafasının sağ tarafında mantar hastalığı vardı. Şu an yeni yeni iyileşiyordu. Parmak kadar bir şiş vardı. Zaten ismine de duyarlı bir köpekti. ’Rıfkı’ dediğiniz zaman yanınıza gelir, ’Aşkım’ dediğinizde üzerinize atlar. Yani Pug cinsi ya da Rıfkı’ya benzer bir köpek bile görürlerse telefon numaralarımız var. Her dakika gelebiliriz, problem değil. Yani bir umut olur gerçekten. Sanki canımdan bir parça gitmiş gibi. Çok üzgünüm, 2 gündür resmen uyku bile uyuyamıyorum. Bu üzüntü dolayısıyla iş yerimde ve arkadaşlarımla bile problemlerim oluyor. Şimdi de afişleri asmaya başlayacağım. Dün ayarladık bunları da, arkadaşlarım sağolsun. Onlarla birlikte afiş asarak soruşturmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.