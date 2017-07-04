(Özel haber) Hobi olarak başladıkları işten para kazanacaklar

Eskişehir’de Emine ve Azmi İrdem çifti, hayallerindeki mesleği yapmaya başladı. Arılarla ilgilenmeyi çok seven çift, hobi olarak yeni başladıkları arıcılıkta mesleğin ustalarına adeta taş çıkartıyor. Arıları için 2-3 günde bir Eskişehir’in Kavacık Mahallesi’ne mesai bitiminden sonra gelerek bakımlarını yapan çift, hayatlarını bu şekilde sürdürüyor.

Aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) doktora yapan Emine İrdem, eşinin bu konuda en büyük destekçisi olduğunu belirtti. İrdem, "Eşim ile birlikte 1-2 senedir aklımızdaydı. Geçtiğimiz kış şubat ayında kursa gittik. Ara vermeden de arıcılığa bu mayıs ayında arılarımızı alarak başladık. Kursta edindiğimiz bilgilerle acemiliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Daha önce yapmadığımız bir iş. Uygulamaya gelince biraz zor oluyor ama severek yapıyoruz. Eşim bu konudaki en büyük destekçim. İşin fiziksel güç gerektiren kısmında çok yardımcı oluyor. İlk oğulumuzu yaklaşık 2 hafta önce aldık ve dünde 2. oğulumuzu aldık. Şu anda 9 kovanımız var. Bu işi daha az kovanla daha yüksek verimde yapmayı hedefliyoruz. Hobi olarak başladık ama aynı zamanda bizim için ek gelir olarak devam edecek. Kesinlikle kadınların yapabileceği bir şey. Yapmaktan korkmasınlar, çekinmesinler. İşin en ağır kısmı kovan kaldırmak. Onun dışında bir zorluğu yok" dedi.

"Hedefimiz ilaçları minimum düzeyde tutup, mümkün olduğunca doğal bal üretmek"

Eşine bu konuda en büyük desteği veren Azmi İrdem, arıcılığa hobi olarak başladıklarını belirterek, "Eşim ile birlikte arıcılığa hobi olarak başladık. İşin bilimsel boyutu ile eşim ilgileniyor. Ben daha çok fiziksel kısmı ile ilgilenerek eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Burası Eskişehir’in Kavacık Mahallesi. 2-3 günde bir çoğunlukla mesai bitiminden sonra eşimle birlikte geliyoruz. Aldığımız eğitimlere göre bakımlarını yapıyoruz. Bal akımı başladı. Bir aksilik olmaz ise ilk balımızı önümüzdeki ay ortalarına doğru almış olacağız. Almış olduğumuz eğitimlerin asıl amacı balı en doğal haliyle alabilmek. Her hangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Hedefimiz kış bakımlarında gerekli olacak ilaçları minimum düzeyde tutup, mümkün olduğunca doğal bal üretmek. Vatandaşların da balın hakikisini arıcılardan alabileceklerini unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.