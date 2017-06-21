(Özel Haber) Kandil simidiyle mesajlar

Gerçekleştirilen etkinlikte, dağıtılan kandil simidi paketinin üzerinde bilinçli ilaç kullanımı, organ bağışı ve trafikte ambulanslara yol verilmesi gibi önemli bilgiler yer aldı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Hazırlanan kandil simidi kutularının üzerinde, trafikte ambulanslara yol verilmesine yönelik ‘Yaşama Yol Ver’, organ bağışını arttırmak için ‘Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir’ ve bilinçli ilaç kullanımına teşvik amaçlı ‘Bilinçsiz Antibiyotik Kullanma Geleceğini Karartma’ şeklinde mesajlara yer verildi. Müdürlük önünde açılan stantta, bu bilgilerin yer aldığı kutular içindeki kandil simidi ve broşürler, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ve müdürlük çalışanları, tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Yağan yağmura rağmen yaklaşık bin kutu kandil simidi dağıtımı gerçekleştiren müdürlük çalışanları, vatandaşların Kadir Gecesini de kutlamayı ihmal etmedi.

“Hem halkımızı bilinçlendirmek, hem de onlara bir kandil kutlaması yapmak istedik”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Kadir Gecesi vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Türk halkının adeti olan kandil simidini, kendi mesajlarımızla birleştirmek istedik. Böylece paketlerimizde özellikle hem organ bağışına yönlendirici, akılcı ilaç kullanımı gereksiz antibiyotik kullanımı önleyici ayrıca ambulanslara yol verilmesiyle ilgili bakanlığımızın uyguladığı kamu spotu filmlerini, biz kandil simidi paketlerimizin de üzerine yazarak hem halkımızı bilinçlendirmek, hem de onlara bir kandil kutlaması yapmak istedik” şeklinde konuştu.

“Artık herkes ambulansa yol vermek için ellerinden geleni yapıyorlar”

Mumcu, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarının ve kendilerinin düzenledikleri etkinliklerle vatandaşların organ bağışı, ambulansa yol verme ve bilinçli ilaç kullanımı hakkında çok duyarlı olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızın gerek televizyonlarda yaptığı spot filmler gerek hem bizim hastanelerimizde hem toplum içerisinde yaptığımız bilgilendirmeler, gerçekten toplumda büyük bir bilinç uyandırdı. Artık herkes ambulansa yol vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İlaçları kullanırken, ‘Bunun yan etkisi nedir?’, ‘Bu ilacı ne kadar kullanmalıyım?’ gibi bilgileri muhakkak soruyorlar. Yine aynı şekilde organ bağışı konusunda halkımız gerçekten organa ihtiyacı olanların, organ bağışı ihtiyaçlarının sağlanması konusunda eskiden olduğundan çok daha fazla özen gösteriyorlar. Bu da bize gösteriyor ki, hem bakanlığımızın hem bizim yaptığımız çalışmaların halkı olumlu yönde etkilediğini, bu konuda yeterli duyarlılığı gösterdiğini görüyoruz. Zaman zaman bu tür etkinliklerimiz farklı olarak hem Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğimiz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz hem de biz farklı zamanlarda farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah daha farklı, halkı daha duyarlılığa davet edecek, dikkat çekecek etkinliklerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.