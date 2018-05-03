(Özel Haber) Kekliklerin nesli ’kurak avcılığı’ yüzünden tükenebilir

Kurak avı yaparak yasa dışı avlanan bazı avcılar, ötüşüyle dikkat çeken bir kekliği hazırlanan kafese koyarak kekliklerin yoğun olduğu bölgeye götürüyor. Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani keklikler de kurakçıların kurduğu tuzaklarla yakalanıyor. Ayrıca canlı olarak yakalanan kekliklerin bazıları evlerde besleniyor veya pazarlarda satılıyor. Kekliklerin üreme mevsiminde yakalanması da keklikleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, kurak avcılığının kesinlikle yasak olduğunu ifade etti. Başkan Batır, "Bizim avcılık kanununda bir madde vardır. Hayvanların aldatılarak, tuzak kurularak ve ya canlı hayvan kullanılarak avlanması kesinlikle yasaktır. Fakat kesinlikle kekliği öttürerek, etrafına tuzak kurarak yakalama şekline kurak avı deniliyor. Türkiye’de yapılması yasaktır. Şehrimizde dışarıdan gelen avcılar tarafından sıklıkla yapılmakta. Kurak avı öyle bir av ki hayvan öttüğünde bütün hayvanlar arazi ne kadar sarp olursa olsun avcılar mesela gelip orada avlanamıyor ve keklik mutlaka ürüyor. Hayvanı öttürüp çağırdığın için karşı dağdaki keklik dahi gelip orada yakalanıyor. Kekliğin neslini tüketecek bir sistem gibi görünüyor. Önlenmesi için Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ve Jandarma Komutanlığının yol kontrollerinde mesela arabada kafes içerisinde keklik görüldüğünde bu adamın incelenmesi, başka keklik olup olmadığını ve ya bu kekliklerin niçin kullanıldığını, ilgili birim olan Milli Parklar Şube Müdürlüğüne intikal ettirilirse bu işin daha güzel önlenebileceğini sanıyorum" diye konuştu.

En son yakalanan kurak avcılarına 15 bin liraya kadar para cezası kesildiğini aktaran Başkan Batır, "Yakalanmış keklik varsa keklik başına bir ceza kesiliyor. En son Şanlı Urfa’da, Kahraman Maraş tarafında kurak avı yapan avcılar yakalandı ve 11 bin, 12 bin, 15 bin lira gibi para cezaları kesildi diye yazılıyor. Şu anda vurulan kekliğin cezası belli. Kurak avında ayrı bir ceza olup olmadığını bilemeyeceğim ve kitapçıkta da yazmıyor" dedi.

"En iyi öten kekliği 20 bin lira gibi fiyatlara satıyorlar"

Kurak avında yakalanan kekliklerin çok yüksek fiyatlara satıldığını vurgulayan Batır, "Kurak avı öyle enteresan bir olay ki mesela 10 tane keklik yakalıyorlar, götürüyorlar, evlerine koyuyorlar ve karşılıklı keklikleri öttürüyorlar. En iyi öten kekliği 10 bin, 20 bin lira gibi fiyatlara satıyorlar. Çok yüksek fiyatlara satılıyor. Az öten keklikleri de diğer fiyatlara, ötmeyecek ve ya dişi olan keklikleri de evlerine alıp, yumurtlatıp kendi hobilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Böyle kontrolsüz şekilde evde yaban hayvanı bakmak kesinlikle yasak" ifadelerini kullandı.

Son olarak kurak avından en fazla etkilenen ilin Eskişehir olduğunu belirten Başkan Batır şunları söyledi:

"İstanbul’dan arabaya binen kişi kurak avı yapmak için nereye gidiyor? İstanbul’da keklik yok, Adapazarı’nda yok, İzmit’te yok, Bursa’da yok. İstanbul’dan çıkan kişiler doğru Eskişehir bölgesine geliyor ve Eskişehir’de kafeslerini kurup, kurak avını yapıyorlar. Bu işin en fazla cezasını çeken, en fazla zararını gören il Eskişehir. Bu şekilde üzerine bir baskı oluşursa hayvanın neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı bir gerçek."