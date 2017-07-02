(Özel haber) Mezuniyet töreninde sürpriz evlenme teklifi

ESOGÜ’den mezun olan öğrenciler için Osmangazi Üniversitesi stadında mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreni, sürpriz bir evlilik teklifine de sahne oldu. Konya’da Kamu Hastanelileri Birliği Genel Sekreterliğinde memur olarak çalışan İhsan Bilir, mezuniyette konser veren sanatçı Mithat Körler’in sahne aldığı alana gelerek, Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Bölümünden mezun olan kız arkadaşı Ayşegül Sürücü’ye evlenme teklif etti. Bilir, Mithat Körler’in sahneye çağırdığı Ayşegül Sürücü’ye binlerce kişinin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. “Benimle bir ömür boyu evliliğe hazır mısın?” teklifini Sürücü’nün de kabul etmesinin ardından sanatçı Mithat Körler çiftin yüzüklerini taktı.

Bu tür bir sahnede böyle bir teklifi uzun zamandır düşündüğünü belirten İhsan Bilir, “Evlenme teklifini 2 aydır yapmak istiyordum. Sonunda başardım. Çok mutluyum” dedi.

Ayşegül Bilir de çok heyecanlı olduğunu, heyecandan konuşamadığını ama çok mutlu olduğunu söyledi.

Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve mezunların aileleri katıldı.