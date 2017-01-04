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04 Ocak 2017 10:47

(özel haber) Müslüm Gürses ve Hakkı Bulut ile sahneye çıktı, şimdilerde hastalıklarla mücadele ediyor

(özel haber) Müslüm Gürses ve Hakkı Bulut ile sahneye çıktı, şimdilerde hastalıklarla mücadele ediyor

04 Ocak 2017 10:47

Müslüm Gürses ve Hakkı Bulut gibi birçok ünlü sanatçıya eşlik eden saz sanatçı Ahmet Geniş, bir ayağını kaybettiği ameliyat sonrası hastalıklarla mücadele ediyor.
Eskişehir’in arabesk kralı olarak bilinen Ahmet Geniş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı için ameliyata alındı. Ameliyat sonrası ayağı diz kapağından itibaren alınan Geniş, Eskişehirli sanatçılar tarafından ziyaret edildi. Ziyarete sanatçı Cenk Gündoğmuş, şair Caner Şahin ve menajer İsmail Şahin katıldı. Ziyaretten ötürü memnun kaldığını söyleyen Ahmet Geniş, müziğe nasıl başladığını da anlattı. Geniş, "Çalışırken arkadaşlarımın vasıtasıyla Eskişehir Sakarya Gazetesi’nin ses yarışması yaptığını öğrendim. Arkadaşlarım beni kaydettirmişler. Arabesk dalında Orhan Gencabay’ın Çilekeş isimli parçasıyla Eskişehir birincisi oldum ve bin 500 kişinin de oyunun aldım. Askerden geldikten sonra Eskişehir’in ünlü bağlamacısı ve aynı zamanda Orhan Gencabay’ın bağlamacısı Fikret Özden lakabıyla Japon Fikret İstanbul’a davet etti. Sonra beni sahneye çıkardılar. Öyle bir sahne hayatı başladı" dedi.

"Sağ ayağımı kestiler"
Ünlü isimlere eşlik ettiğini de anlatan Ahmet Geniş, "Eskişehir’e tekrar gelmek zorunda kaldım. O zaman Huri Sapan buraya gelmişti. Bildiğimiz Ferdi Tayfur’u meşhur eden kadın. Yunus Doğan’la birlikte onun arkasında saz çaldım. Eskişehir’e dışarıdan gelen sanatçılar, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut, Seyfi Doğanay, Havva Kopan gibi ünlü isimlere eşlik ettim. Sonra Kıbrıs’a gittim. İki ay sonra bir kaza geçirdim. Kazada 9 yerim kırık oluşunca yaklaşık 7 ay hastanede yattım. Geçtiğimiz günlerde ayağımdaki enfeksiyondan dolayı hastaneye yattım. Yaklaşık 4,5 ay yattım. Ayağım tedaviye cevap vermedi. Sağ ayağımı doktorlar karar vererek diz altından kestiler" diye konuştu.

"İnşallah bu günleri atlatacağız"
Ziyarete gelen isimlerden sanatçı Cenk Gündoğmuş ise, Ahmet Geniş’i örnek aldıklarını belirterek şu şekilde konuştu;
"Kendisine ’Eskişehirimizin arabesk kralı’ diyebiliriz. Çok kişi yetiştirmiş birisidir. Benim yetişmemde de emeği geçen bir insan. Ahmet dayımıza çok çok teşekkür ederiz, emeklerinden dolayı. Bizler her zaman onun yolundayız. Onun peşinden gidiyoruz. Maalesef böyle talihsiz bir olay yaşandı. Rahatsızlığından dolayı bir çok büyük üzüntü içerisindeyiz. İnşallah bu zor günleri de beraberce atlatacağız. İnşallah o bağlamayı ve sesi, tekrardan Türkiye ve Eskişehir dinleyecek."



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