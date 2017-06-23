(Özel haber) Otogar esnafı bayramdan değil tatil sezonundan ümitli

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşların sayısı da arttı. Yolcuların bazısı memleketine, bazısı akrabalarının yanına, bazısı ise tatile gidecek. Fakat ’Nerede o eski bayramlar’ sözü, otogar esnafının da diline dolanmaya başladı. Son yıllarda artan iyi yaşam koşulları, çoğu kişinin şahsi otomobil almasına sebep oldu. Durum böyleyken de otobüsler bayramlarda çok fazla tercih edilmiyor. Çoğunlukla tatile gitmek isteyen öğrencilerin imdadına koşan uzun yol otobüslerine, bayramlarda beklenildiği kadar rağbet olmuyor. Teknoloji ile kendisini geliştirmeyi başaran sektörde, beklendiği kadar bir hareketlilik şu anda yok. Fakat turizm işletmecileri, arefe gününe ve özellikle de tatil sezonuna umutla bakmayı sürdürüyor.

"Yolcular artık bayramlarda özel araçlarıyla gitmeyi daha çok istiyorlar"

Bir firmanın Vardiya Sorumlusu Gökhan Gülaş, eski bayramları aradıklarını söyledi. Havaların iyi gitmesiyle orantılı olarak tatil sezonuna umutlu baktıklarını belirten Gülaş, "Şu anda Hızlı Tren bazı hatlarda ister istemez yolcuları kesti ama sonuçta otobüste imkan ve konfor var. Artık otobüste teknoloji devrine girdik. Otobüslerin teknolojik olarak artılarına göre yolcular bilet almak istiyor. Buna internet, 10 inç geniş ekran, prizler, açık büfe ikramları örnek gösterebiliriz. Yolcularımız artık vermiş oldukları paranın hakkını arayarak bilet almak istiyorlar. Bunları da en azından yolcularımıza kaliteli hizmet vermek için özen gösteriyoruz. Şu anda yolcuları kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Araçlarımız yeni ve modelli. İlave seferlerimiz, bayram yoğunluğu şu an mevcut fakat her geçen yıl önceki yılı ister istemez arıyoruz. Çünkü eski yoğunluklar yok yani bunun trenlerde de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yolcular artık bayramlarda seyranlarda doğal olarak kendi özel araçlarıyla gitmeyi daha çok istiyorlar" dedi.

"Otobüs şirketlerinin beklentileri sezondadır"

Yoğunluğun istenilen ölçülerden uzak kaldığını yineleyen Gülaş, "Yoğunluk var ama bayram için çok da beklenilen kadar değil. Arefe günü gidemeyenler ve yer bulamayanlar var. Sonra dönüşler olacak ama malum önümüz sezon ve yaz geliyor. Malum tüm firmaların ve otobüs şirketlerinin beklentileri sezondadır. İnşallah sezonda havalar biraz daha güzel olur da, bütün firmalar hak ettiği değeri, yolcuyu ve potansiyeli bulur diye düşünüyorum. Ek seferlerimiz de şu anda hazır. Araçlar müsait oldukça da ek seferler tabiki düzenleyeceğiz. Zaten bu yoğun günlerde yolcularımızın isteklerine karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Ya da biz firma olarak öyle düşünüyoruz. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yaparak yolcularımızın isteklerini karşılayabileceğimizi ümit ediyorum. Yolcularımızın mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar nasip olsun. İnşallah her gidişin bir dönüşü olduğu gibi, güle güle gitsinler, güle güle gelsinler. Mutlu kavuşsunlar, mutlu dönsünler" şeklinde konuştu.

"Sezon iyi olacak diye düşünüyoruz"

Bir özel turizm firmasının sahibi Cihan Çuhadar ise "Eski bayramları arar olduk" diyerek başladığı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir otobüs firması ve şirketi olarak eski bayramları her zaman arıyoruz. Eskiden yolcu fazlalığı daha çoktu. Bu bayramın nasıl geçeceği şu anda zayıf gözüküyor ama nasip diyeceğiz artık. Sezon iyi olacak diye düşünüyoruz. Önümüz yaz, biliyorsunuz Ramazan Bayramı’ndan sonra sezon açılıyor. Herkes tatiline ve denizine gidecek. Otobüs sektörü olarak bayağı bir beklenti içerisindeyiz. Sahil boyları olsun, kültürel gezilerimiz var. Allah kaza bela vermesin. Gidecek olan yolcularımıza da şimdiden hayırlı yolculuklar temennisinde bulunuyoruz. Bilet alacak vatandaşlar, firmasına göre değiştiğini unutmasın. Biletleri iyi kontrol etsinler. Yani iyi bir firmadan almalarını tavsiye ederiz. Ramazan Bayramı’nda da otobüs kaptanlarının daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Yorulduğu zaman yedek kaptanın geçmesi gerekiyor."