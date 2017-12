(Özel Haber) -Prenses Nesrin El-Haşimi Arap dünyasına veryansın etti

ESOGÜ tarafından gerçekleştirilen ‘Sen Hep Güzelsin’ isimli mülteci kadınların defilesine Irak’ın ilk kralı Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin’in torunu olan Prenses Nesrin El-Haşimi katıldı. Defilede kuaförler tarafından mülteci kadınlara önce normal makyaj ardından plastik makyajları yapıldı. Kadınlar ile Prenses Nesrin El-Haşimi de defilede sahne alırken, Prenses defile sonunda yaptığı açıklamada, mültecilere yardım ettiği için Türkiye’ye teşekkür ederken, Arap dünyasının mültecilere sınırlarını kapattığını söyledi. Prenses Nesrin El-Haşimi, “Gerçekten her birinize teşekkür etmeliyim. Her Türk insanına, hükümete teşekkür etmeliyim. Özellikle mültecilere yardım ettikleri için. Çünkü Arap dünyasının yapmadığı iyiliği Türkiye yapıyor. Kendi sınırlarını kapatan bir Arap dünyası varken Türkiye bu yardımları yapıyor. O yüzden teşekkür etmeliyim. Bir Arap olarak, bir insan olarak her şekilde teşekkür etmeliyim ve bugün, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPE) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa’ya da. Benim için ilk ziyaret olmayacak ama en önemlisi son ziyarette olmayacak. Gerçekten burayı bir defa daha ziyaret etmek istiyorum, ileride defalarca ziyaret etmek istiyorum. Bu şehrin belediye başkanlarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.