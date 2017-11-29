(Özel haber) Sakaryabaşı tatlı su dalışlarında zirveye oynuyor

Çifteler ilçesinden Sakarya Nehri’nin doğduğu ilk yer olarak bilinen Sakaryabaşı’nda birçok spor aktivitesi yapılıyor. Yoğunlukla su sporlarının yapıldığı ve Türkiye’nin en berrak tatlı su dalışlarının gerçekleştiği Sakaryabaşı, sadece Türkiye’deki misafirlerini ağırlamakla sınırlı kalmıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden misafirlerini de ağırlayarak tatlı su dalışlarına ev sahipliği yapan bölge, bu sayede yoğun turist çekiyor. Ayrıca bölgede kano ve dragon sporlarının yapılmasına da başlandı. Su sporlarında bir çok etkinliğe Sakaryabaşı ev sahipliği yapmak için aday durumda.

“Türkiye’de şu ana kadar görebildiğimiz en net su diyebiliriz”

4 yıldır Çifteler Spor Kulübünde Dalış Eğitmenliği yapan Ömer Faruk Özen, Sakaryabaşı’nda dalış yapmak için dünyanın çeşitli yerlerinden insanların geldiğini ve Türkiye’de görülebilecek en net suyun olduğunu ifade etti. Eğitmen Özen, “Bizim geçmişte 21 yıllık bir dalış hayatımız var. Son 4 yıldır burada Eskişehir’e böyle bir yer kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada 4 tane dalış noktası var. Bunlardan bir tanesi Gökgöz, bir tanesi ana gölet dediğimiz yer, Kırkkız ve Karaburgu dediğimiz bölgelerimiz var. Hepsi birbirinden farklı güzellikleri olan bir bölge. Türkiye’de şuana kadar görebildiğimiz en net su diyebiliriz. Tabi sosyal medya üzerinden kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Yeni bir kulüp olmamıza ve çok tanınmamıza rağmen çok büyük misafirler kabul ettik. Özellikle kış şartlarında su sıcaklıklarımızın 18-20 derece arasından olmasından kaynaklı dalış turaları burayı daha ok tercih diyor. İstanbul, Ankara, İzmir’den misafirlerimizin yanı sıra, yurt dışından misafirlerimiz de oldu. Dubai’den, Florida’dan ve Arnavutluk’tan dalıcılarımız oldu. Buraya gelip burayı gördüler. Sosyal medya üzerinden görerek buraya geldiler. Bölgemizde yaklaşık 5-6 metre derinliğimiz var. Ama fauna ve flora olarak çok zengin bir bölge. Özellikle su altı fotoğrafçılarının tercih ettiği bir bölge” dedi.

“Burası bir hayaldi”

Son olarak konuşan Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen buranın öncelerde bir hayal olduğunu ama artık hayata geçtiğini söyleyerek şu şekilde konuştu:

“Burası bir hayaldi zaten. 2009 yılında Sakaryabaşı’nda ne yapacaksınız dediklerinde su sporları, kamp alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapmak gibi niyetlerle yola çıktık ve 2010 yılında ilk dalışımızı yaptık. O zamanlar daha amatör dalışlarımız vardı. Daha sonra spor kulübü olarak 4 burada dalış yaptık. Artık aldığımız izinlerle resmi olarak dalış yapıyoruz. Hocalarımızın yönetiminde dalışlar yapıyoruz.”