Sosyal medyada bulunan ders çalışma hesapları sayesinde heveslenen ve bu sayede başarısını arttıran Rümeysa Bilik, Temel Eğitim’den Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Eskişehir’de bulunan Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Rümeysa Bilik, TEOG’un 1’inci sınavında 120 sorunun tamamını doğru işaretleyerek sosyal medyanın doğru kullanıldığı zaman neler yapılabileceğini herkese gösterdi. Sosyal medyada bulunan çalışma hesapları sayesinde heveslenen ve derslerine daha çok yönelen Bilik, TEOG sınavında soruların tamamını doğru yapan öğrencilerden biri olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar dershaneye gitmeyen ve sadece okulun açmış olduğu kursa giderek çalışan Bilik, sosyal medyadaki çalışma hesaplarından etkilenerek daha çok heveslendiğini ifade etti. Bilik, “Öncelikle günlük tekrarlar çok önemli. Kendi yapamadığım konulardan özetler çıkardım ve bu özetlerle ilgili sorular çözdüm. En fazla da soru çözmeye yöneldim. Şu şekilde öncelikle yapamayacağım edemeyeceğim derseniz kesinlikle yapamazsınız. Motivasyonunuzun ve öz güveninizin çok yüksek olması gerekiyor. Bana bir arkadaşım çalışma hesapları göstermişti sosyal medyadan. Kendi günlük çalışmalarını, nasıl çalıştığını TEOG sınavının nasıl geçtiğini anlatıyordu ben de biraz heveslendim bu konuda ve ben de bir hesap açtım. Bu hesaptan çalıştığım şeylerin fotoğraflarını paylaştım. Bu konu hakkındaki tavsiyelerimi paylaştım. Bu bana gerçekten daha fazla bir çalışma şevki verdi” dedi.



"İlerde rektör olmak istiyorum"

Ortaokul bittikten sonra Fen Lisesi hedeflediğini aktaran Bilik, üniversitede matematik bölümü okuyup rektör olmak istediğini ifade etti. Bilik, “Hiç dershaneye gitmedim ve gitmeye de gerek duymadım. Özel ders için çok fazla eksiğim olmadığı için gitmedim. Sadece hafta sonları yetiştirme kursuna gittim. Orada daha fazla soru çözdüm ve çok yararı oldu bana. Hem yine aynı öğretmenlerimiz girdi. Farklı öğretmenlerimizin girdiği dersler de oldu. Onların kattığı farklı şeyler de oldu. Yapamadığım soruları onlara sordum. Bu okuldaki öğretmenlerime sordum. Böylece kendimi tamamlayabildim. Ben çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Lise olarak Fatih Fen Lisesini, üniversite olarak da önce matematik düşünüyorum. Matematikten de önce dekanlık sonra Rektörlük istiyorum" şeklinde konuştu.



"İmam hatiplerin tanınmasında katkım olduğu için çok mutluyum"

Sınav döneminde ailesinin gereken önemi gösterdiğini belirten Rümeysa Bilik, imam hatiplerin tanınmasında katkısı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Bilik, "Bu sene ablam da YGS ve LYS sınavına girecek. O yüzden ailemizde bir sınav ortamı var. Annem ve babam bu konuda gerekli yardımı sağlıyor. Gereken önemi gösteriyor. En başta bana yapabileceğimi, yapamasam da benim için pek bir şey değiştirmeyeceğini söyledi. İmam hatiplerin öne çıkması ve imam hatiplerin fark edilmesi çok önemli. Bu konuda bir adım attığım ve imam hatiplerin tanınmasını sağladığım için çok mutluyum” şeklinde ifade etti.



"Dershaneler sorgulanır hale geldi"

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Dönmez, sınavda tüm soruları doğru cevapladığı için kendisini için dershanelerin sorgulanır hale geldiğini aktardı. Dönmez, “Rümeysa Bilik TEOG’un birinci sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak büyük bir başarı elde etmiştir. Öğrencimiz aynı zamanda davranış boyutuyla örnek bir öğrencidir. Bu açıdan ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir evlat yetiştirdikleri için, imam hatibe yakışır bir öğrenci yetiştirdikleri için ailesine, anne ve babasına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu başarıyı elde etmesinde katkı sahibi olan öğretmenlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bu öğrencimizin şu özelliği çok önemli. Bu başarıyı elde ederken ne bir dershaneye, ne bir özel dershaneye gitmemiştir, özel ders almamıştır. Sadece okulumuzda açılan hafta sonu açılan yetiştirme ve destekleme kursuna katılmıştır ve derslerini takip etmiştir. Bu açıdan şu da önemli, dershane ve etüt merkezlerini sorgulanır hale getirmiştir öğrencimiz. Ben tekrar öğrencimize teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.