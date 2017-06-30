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30 Haziran 2017 10:09

(Özel haber) Standartlara uymayan plakalar muayeneden geçemeyecek

Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, standartlara uygun olmayan plakaların araç muayenelerinde ağır kusur kapsamına gireceği konusunda araç sahiplerini uyardı.

(Özel haber) Standartlara uymayan plakalar muayeneden geçemeyecek

30 Haziran 2017 10:09


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosunu yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik olması, yazı şeklinin bold veya italik olması ve kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı. Yeni düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların Karayolu Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar muayeneden geçemeyecek.



“Çok ağır cezalar uygulanacak”


Standartlara uymayan ve mührü olmayan plakaları 3 Temmuz’dan sonra çok ağır cezaların beklediğini belirten Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, “Standart dışı olana plakalar, üzerinde kabartma harflerle, sacın üzerinde yapıştırmalı olan araçlar var. Son günlerde yaşanan terörden dolayı sahte plakalar meydana çıkmaya başladı. Örnek verecek olursan Eskişehir’de basılacak olan plakada tek yetkili Şoförler ve Otomobilciler Odası’dır. Bizim dışımızda hiç bir kurum ve kuruluş basamaz. Bir buçuk ay önce bizim mührümüz darphane tarafından yapılmıştır ve Federasyonumuz tarafından bize iletilmiştir. Bunu biz basmadığımız halde, önüne gelen bu plakaları basıp da, hiç bir standardı olmayan, mührü olmayan araçlara 3 Temmuz’dan sonra sıkı bir denetime başlanacaktır. Bununda cezası çok ağırdır, 10 bin TL’nin üzerinde cezası vardır. Bugüne kadar o plakaları yapıp da takan sürücüler, bir an önce bu plakalarını söksünler, odamıza gelsinler ve resmi olarak standartlara uygun plakaları taksınlar” dedi.



“Mühürlü ve standartlara uygun araçlarda problem yok”


Şu anki araçlarında standartlara uygun ve mühürlü olan plakalarda bir sıkıntı olmadığını kaydeden Başkan Suat Er, “Hiç bir yetkisi olmayan yerlerden plakayı bastırıp, değişik standartlarda, harflerde aracına takan, üzerinde mühür bulunmayan araçlar 3 Temmuz’a kadar plakaları sökecekler. Sökmezler ise ağır cezalar gelecek. Diğer, üzerinde mührü bulunan, standartlara uygun, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından basılan plakalardaki araçlarda herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.



"Standart dışı plakalar birinci derecede ağır kusurlu sayılacak"


3 Temmuz’dan sonra standartlara uymayan, mühürsüz plakaların bulunduğu araçların muayeneden geçemeyeceğini vurgulayan Er, TÜVTÜRK tarafından yapılacak araç muayenesinde bu tür araçların ağır kusur kapsamında değerlendireceğini ve muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.




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