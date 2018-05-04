(özel haber) Turizme hazırlanan belediyenin gizli üretimhanesi

Turizmde şimdiye kadar istenilen adımların yeterince atılmadığı Sivrihisar, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü öncülüğünde çalışmaları hızlandırdı. İlçeye gelecek olan turistler için her ayrıntının düşünüldüğü Sivrihisar’da, belediye binasının bir katı tamamen atölyeye çevrildi. İlçe halkının yoğun rağbet gösterdiği atölyelerde cam ürünler, üç boyutlu tablolar, işlemeler, farklı malzemelere uygulanmış ebru çalışmaları ve bir çok farklı eşya üretiliyor. Özellikle kadınların yer aldığı atölyelerde üretilen çalışmaları inceleyen Başkan Yüzügüllü, turizme hazırlanan ilçede hediyelik eşyanın önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

"Tüm eşyaları burada bayanlarımız üretiyor"

Dükkanlarda satılan eşyaların belediye binasındaki atölyelerde üretildiğini aktaran Başkan Yüzügüllü, "Biz, belediyemizin çatısı altında, ’Belediye, bayanlarla yaşıyor’ gibi bir proje oluşturduk. Burada görüldüğü gibi atölyelerimizi oluşturduk. Bu atölyelerimizde hem bayanlarımız üretim yapıyorlar hem de eğitim alıyorlar. Bayanlarımızın el becerileri de gelişiyor ve bir arada oldukları güzel bir ortam oluşuyor. Biz turizme hazırlanan bir ilçe olarak bu atölyelerde yapılan eserleri hediyelik eşya olarak değerlendireceğiz. Hediyelik eşya dükkanlarında satılan tüm eşyaları burada bayanlarımız üretiyor" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Kurslara katılmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Yüzügüllü, "Belediyemizin kapılarını her şeyiyle halkımıza açtık. Zamanında bayanlarımız belediyenin kapısından giremezken, artık rahatlıkla geliyorlar ve neredeyse bütün günlerini belediye binasında geçiriyorlar. İlk başladığımız zamanlarda tabii ki bazı zorluklar ve güçlükler çektik. Fakat zaman geçtikçe insanlar da inandı, ardından burada dopdolu atölyelerle ve el sanatlarımız oluştu. Yapılanlar incik boncuktan daha değerli bir şey. Burada emek ve özveri var. Katılmak isteyenlerin sadece gelmesi yeter. Bir başvuru felan yok. Hocalarımız tüm gelen vatandaşlarımıza eğitim vermek için uğraşıyorlar. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.