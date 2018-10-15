(özel haber) Yabancı öğrencilerin Türkçe ile imtihanı

Üniversite eğitimine Türkiye'de devam edecek olan uluslararası öğrenciler, ilk senelerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) detaylı bir eğitim alarak kısa süre içinde Türkçe'ye hakim olabiliyorlar.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye burslusu olarak ülkemize gelen uluslararası üniversite öğrencileri, ülkemizdeki ilk senelerinde Türkçeyi öğrenebilmek için sıkı bir çalışma sürecine giriyor. TÖMER'de, A1'den başlayıp Akademik Türkçeye kadar uzanan ve toplam 6 kurdan oluşan eğitimin sonunda Türkçeye büyük oranda hakim olan misafir öğrenciler, kendi bölümlerinde daha rahat ve özgüvenle okumaya başlıyorlar.

"İlk başlarda bizim gibi telafuz edemiyorlar"

Bu sene ülkemize gelen uluslararası öğrenciler hakkında bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER'de YTB'nin gönderdiği, Türkiye burslusu olarak tanımladığımız 150'ye yakın öğrencimiz var. Bu sene biz 158 öğrenciyi kabul ettik. Bize gelen öğrenci profilinden söz etmek gerekirse; Balkan coğrafyasından başlamak üzere, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek gibi ülkelerden öğrencilerimiz var. Kafkasya'dan, Kırım'dan, Rusya'dan, Türk Cumhuriyetlerinden, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Moğolistan'dan gelenler var. Güneye indiğimiz zaman; Doğu Türkistan'dan, Uygur Türklerinden, aynı zamanda İran, Irak, Suriye, Cezayir, Yemen, Tunus, Suudi Arabistan ve Kıbrıs'tan çok sayıda öğrencimiz var. Biz, yaklaşık 2 ay süren A1 kurunun sonunda şunu bekliyoruz; öğrenciler, TÖMER'den çıkıp çarşıya, markete, pazara gittiklerinde günlük ihtiyaçlarını Türkçe karşılayabilsinler. İlk başlarda bizim gibi telafuz edemiyorlar. Vurgu ve tonlamayı bizim gibi gerçekleştiremiyorlar. Ancak gördüğüm ve şahit olduğum bir şey var ki; haziran ayına geldiğimiz zaman biz bu öğrencilerle oturup saatlerce Türkçe muhabbet edebiliyoruz. Bu, aslında işi ne kadar ciddiye aldığımızı ve burada eğitim-öğretimin ne kadar evrensel yürüdüğünü göstermesi açısından çok önemli bir konu” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz, şuan temel düzeyde kendilerini tanıtabiliyorlar"

TÖMER'de öğretim görevlisi olan İsmail Alperen Biçer ise yeni bir dil öğrenmenin kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Çok zor. Fakat birine Türkçe öğretmek, konuştuğunuz dili, kültürü yabancı öğrencilere anlatmak kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu benim için. Yabancı öğrencilerin, üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerin eğitimleri eylül ayından başlıyor, haziran ayına kadar devam ediyor. A1, A2, B1, B2, C1 ve Akademik Türkçe olmak üzere eğitimi 10 aylık bir süreçte tamamlıyoruz. Her kurun sonunda 4 temel beceriden sınav yapıyoruz. Bunlar; okuma, konuşma, dinleme ve yazma. Şu anki grubumuz 15 gün önce kura başladı. Şuanda bir A1 sınıfındayız. Öğrencilerimiz, şuan temel düzeyde kendilerini tanıtabiliyorlar. Selamlaşma ifadelerini kullanabiliyorlar ve sadece şimdiki zaman yapısını biliyorlar.”

Uluslararası öğrenciler ise, TÖMER'de gördükleri eğitimin üst seviyede olduğunu dile getirerek, kısa süre içerisinde Türkçe öğrenmek istediklerini dile getirdiler.