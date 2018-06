(Özel Haber) Yavru kedilere gözü gibi bakıyor

Bir firmada aşçı olarak çalışan Egemen Karataş, yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelen 5 yavru kediye evinde bakıyor. 24 yaşındaki Karataş, her gün kedilerin yemeği, suyu ve bakımıyla yakından ilgileniyor. Karataş’ın bakımını yaptığı sevimli kediler doğduklarında solunum yolu enfeksiyonuna yakalandı. Hastalık yüzünden görme yetilerini kaybetmek üzere olan kediler, şimdilerde ise genç hayvansever sayesinde iyileşmek üzere.

Egemen Karataş, kedilerin bakımlarını daha verimli bir şekilde yapabilmek için kendi kedisini bir müddetliğine arkadaşına emanet ettiğini söyledi. Karataş, "Bunlar düzenli olarak evimizin bahçesinde baktığımız kedilerdi. Sonra yavruları doğdu ama solunum yolu enfeksiyonuna yakalandılar. Gözlerini yitirmek üzereydiler. Bahçeden alıp eve çıkardık. Kendi kedimi 15-20 günlüğüne arkadaşıma yolladım. Şu an bunlara bakıyoruz. Veterinere götürdük, gerekli ilaçlarını aldık. Düzelmeleri için her gün ilaçların düzenli kullanımı gerekli. Bunun için de yuva bulmamız, ayrı ayrı kişilere sahiplendirmemiz lazım. Böylelikle bu hayvanlar hayata tutunacak, gözlerini kurtaracağız. Şu an gözleri kötü durumda ama düzelebilecek bir şey bu" diye konuştu.

"Sahiplendirmemiz gerekiyor"

Kedilerin sahiplendirilmesi gerektiğine dikkat çeken genç hayvansever Karataş, "Hayvanlar için bir yol bulmamız lazım. Tek istediğimiz yardım bu. Başka hiçbir şey talep etmiyoruz. Evimize aldık, evde bakıyoruz şu an. İyileştirmeye çalışıyoruz, çayla gözlerini siliyor ve damlalarını kullanıyoruz. Aşıları vuruldu, antibiyotik ve aynı zamanda ağrı kesici tedavisi görüyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, tabii bunun maddi manevi yükümlülüğü var. Benim 5 tane hasta durumda olan kedim var. Bu şekilde ilerlememiz çok zor ve sahiplendirmemiz gerekiyor. Teker teker ailelerde daha rahat edecekler. Hem maddi hem de manevi yük azalacak. Tek istediğimiz budur" dedi.

"Bakımını üstlenmek isteyen olursa bizlere ulaşsın"

Son olarak kediler hasta olduğu için insanların sahiplenmek istememelerinden yakınan Karataş, şunları söyledi:

"Sesimizi duyurmaya çalıştık, sosyal medyada çok paylaşım yaptık. Birçok kişi yazdı fakat şu an isteyen yok. Hayvansever insanlardan bakımını üstlenmek isteyen olursa bizlere ulaşmasını rica ediyoruz. İnsanlarda şöyle bir şey var, hayvan kör olduğu için sahiplenmek istemiyorlar. Cins olmadıkları için sahiplenmek istemeyenler var. Şöyle bir durumla da karşılaştık, fotoğraf ve video gönderdik ve güzel mi diye soranlar oldu. Bunlar çok çirkin davranışlar çünkü burada bir hayvanın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. İnsanların bu şekilde davranması yerinde ve doğal bir davranış değil."