(Özel) Hint dizilerinden görüp kına tasarımı yapmaya başladı

Kendi imkanları ile yaptığı işte ustalaşan Feyza Özkeçici, kına organizasyonlarından ve sosyal medyadan kendisine ulaşan müşterilerle kendi işini kurdu. Kendisine ait tasarımları da satışa sunan Hint kınası tasarımcısı, çevre illerden de talep görüyor. Uzun süredir Hint kınası üzerinde çalışan tasarımcı, yaptığı işi sanat olarak tanımlıyor. Dumlupınar Üniversitesinde Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nü bitiren Özkeçici, mezun olduğu alanda çalışmak istemeyince kendisini geliştirerek Hint kınası tasarımları yapmaya başladığını belirtti.

Destek almadan kendi emeğiyle oluşturduğu işinde çok mutlu olduğunu söyleyen Feyza Özkeçici, “Burada okurken ilgim daha çok desenlere yönelik oldu. Daha çok desen tasarımı yapmaya başladım. Üniversiteye gitmeden önce de zaten evde kağıtlara kendi çapımda desenler çiziyordum. Bu yönde kendime bir alan bulamadım. Güzel sanatlarda da moda tasarımı bölümü olmayınca kendimi animasyona yönelttim. Animasyonda okurken de bunun bana göre olmadığını sonradan anladım, bırakamadım. Daha sonra orada kendimi, yeteneğimi, elimi geliştirerek bu alana okul bittikten sonra başladım” dedi.

“Hint filmlerinden gördüğüm desenler dikkatimi çekiyordu”

İlgisinin televizyon kanallarında yayınlanan dizilerden ve filmlerden kaynaklandığını dile getiren Feyza Özkeçici, “Hint filmlerini ben çok seviyorum. Oradan gördüğüm desenleri, kına gecelerinde bayanların ellerine Hint kınası yapması dikkatimi çok çekiyordu zaten. Bunu nasıl yapabilirim diye düşünüyordum. Bu vesile ile bir arkadaşım bana bunu yapan birisinden bahsetti. İstanbul’da Taksim’de bir abiye Hint kınasını yaptırdık daha sonrasında ben kendim daha iyi yapabileceğimi düşünerek araştıra araştıra buna başladım. Hint kınası şu an çok revaçta özellikle bazı televizyon kanallarında Hint dizileri yayınlanmaya başladığından beri iyice ilgi arttı. Biz ondan öncesinde de takip ediyorduk Hint filmlerini, dizilerini fakat şu anda popüler kültür haline geldi” diye konuştu.

“Beni ayıran en önemli özellik doğaçlama çalışmam”

Doğaçlama çalışma yaparak desen üretebildiğini belirten Özkeçeçi, "Farklı organizasyonlarda konsept çalışmaları da bulunan tasarımcı özellikle gelinlerden ve gelinlerin arkadaşlarından beğeni topluyor. Doğaçlama çalışan ve yaptığı işin sanatsal yönüne de değinen Özçekici sözlerine “Beni ayıran en önemli özellik bence doğaçlama çalışmam. Genelde şablon ya da altına bir desen koyarak çalışıyorlar ya da bir desene bakarak. Ama ben o an içimden ne gelirse herhangi bir kağıda bakmadan desen üretebiliyorum. Bence en önemli özellik bu. Gelinler için kına gecelerine gidiyorum ya da kına gecesinden bir gün önce arkadaşlarıyla eve çağırıyorlar. Orada bir organizasyon gibi toplu bir şekilde arkadaşlarına, akrabalarına kına yapıyoruz. Gelinlere beyaz kına uyguluyorum. Bu simli olabiliyor, taşlı, incili farklı şekillerde desenler çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Sanatçıya destek verilmediğini düşünüyorum”

Sosyal medyanın yaptığı işte çok büyük etkisi olan tasarımcı çevre illerden de büyük ilgi görüp randevu alabiliyor. Müşterilerinin ulaşabileceği bir dükkanı olmayan tasarımcı, randevularını sosyal medya üzerinden alarak bir dükkanı olmadan işini devam ettiriyor. Olumlu tepkilerin yüksek sayıda olduğu Feyza Özkeçici, “Şu an için bir dükkan açmayı düşünmüyorum çünkü Türkiye şartları malum. Sanatçıya pek destek verilmediğini düşünüyorum. Devletin de bu konuya destek vermesini istiyorum, kurslar açılmasını istiyorum. En azından biz de bu alanda destek desteği ile kendimizi gösterelim. Sosyal medyada ’Hamarat Ellerim Henna’ adıyla bir marka oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Uzun süredir birçok sosyal medya hesabından bu işi tanıtmaya, duyurmaya çalışıyorum. Oradan çok fazla istek ve talep oluyor. Başka şehirlere de ulaşma imkanım oluyor. Çok uzak yerlerden de çağıranlar oluyor fakat gitme imkanım çok fazla olmuyor. Genelde yakın şehirlere gidiyorum. Ben şu an kendim özel olarak isteyenlere kurs veriyorum. Fakat dediğim gibi herkes başka şehirlerden gelemiyor. Devletin desteklediği, belediyelerin açtığı kurslar var her şehirde oluyor genelde. Bu kurslar açılırsa daha çok talep olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.