(Özel) İnternetten kurban alışverişine dikkat

İnternet üzerinden alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artarken, internetten ulaşılan ürünlere kurbanlıklar da dahil oldu. Ancak internetten kurban alarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar dolandırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca insanların dini ve manevi duygularını suiistimal eden dolandırıcılar bunu fırsata çeviriyor. Dolandırıcıların en çok tercih ettikleri yöntemler ise sahte bağış siteleri kurmak.

İnternetten vekalet verilerek kesilen kurbanlıklarda dikkat edilmesi gereken noktalara değinen ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Çetinkaya, “Kurban ibadeti ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve gibi hayvan türlerinde olabilir. Bunun dışında yabani hayvanlarda veya tavuk, kaz ve ördek tarzındaki hayvanlarda kurban kesimi söz konusu değildir. Bu tür hayvanların da belirli şartları taşıması gerekir. Koyun ve keçinin kurban edilebilmesi için 1 yaşını, sığır ve mandanın 2 yaşını, devenin de 5 yaşını doldurmuş olması şarttır. Sağlıklı olması ve vücut anlamında birtakım eksiklikten uzak olması gerekir” dedi.

İnternet üzerinden vekalet yolu ile kurban kesiminin yaygınlaştığını anlatan Çetinkaya, dolandırıcıların kurbanı kesmediğinde veya kurban şartları tam olmadığında ibadetin kabul olmadığını vurguladı. Çetinkaya, “Günümüzde kurban kesiminde özellikle internet üzerinden vekalet yolu ile kurban kesimi yaygınlaşmıştır. Vekalet yoluyla kurban kesilmesi mümkündür. Bunda herhangi bir sakınca yok. Maalesef günümüzde bazı fırsatçılar ve kötü niyetli olan kişiler ’Vekalet yolu ile kurban keseceğiz’ diye vatandaşlarımızı aldatmakta ve kurban kesmek üzere aldıkları ücretleri başka şekilde harcamaktadırlar. Bu durumda vekalet veren kişinin kurban kesmek üzere gönderdiği ücret, kurban kesilmediğinden dolayı kurban ibadeti yerine gelmemiş olmaktadır. Dolandırılan kişi eskisinin yerine yeni bir kurban alma şansına sahipse şayet kurban bayramı günleri içerisinde kurbanı yeniden alıp kesmekle mükelleftir. Eğer kurban ibadetinin yerine getirilmediğini kurban bayramından sonra öğrenirse, bu durumda bu kişinin kurban için ayıracağı ücreti sadaka olarak vermesi gerekir. Özellikle internet üzerinden vekalet usulü ile kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, mutlaka vekalet verdikleri kurumu iyice araştırmalı. Bu kurumun güvenilirliğine kesinlikle emin olmaları gerekmektedir. Buna özellikle dikkat etmek gerekir” diye konuştu.