(Özel) Osmanlı mirası tarihi hamam kaderine terk edildi

Odunpazarı ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Aşağı Ilıca Mahallesi’nde bulunan hamam, tarihi yapısı ve şifalı suyu ile dikkat çekiyor. Yıllarca köylüler tarafından kullanılan hamam, son zamanlarda bakımsızlıktan dolayı kaderine terk edilmiş durumda bekliyor. Tüm bunlara rağmen hamamın altından çıkan sıcak su kaynamaya devam ederken, tonlarca şifalı su da boşa akıyor. Köy sakinleri, kükürtlü olmasından dolayı birçok cilt hastalığına iyi gelen suyun yeniden değerlendirileceği günleri hasretle bekliyor.

Hamam hakkında bilgiler veren Aşağı Ilıca Mahallesi’nin eski muhtarı Hamdi Çiftçi, hamamın bakımsız olmasının nedeninin kamulaştırılmış olduğunu iddia etti. Çiftçi, "Geçmiş tarihi bir hamam. 200 yıllık bir geçmişi var. Suyu gayet sıcaktır. Alttan kendiliğinden kaynıyor. Şifalıdır suyumuz. Osmanlı tarafından yapılmış. Bizim civar köylerimizden çok kişi şifalı olduğu için gelirler. Kaşıntıya güzel geliyor. Bakıma ihtiyacımız var. Burasını kamulaştırıldığı için pek de elleyemiyoruz. Aşağıya içme suyu göleti yapıldı. Buradan da gittiği için su işte buraya geldi. Benim dönemimde kamulaştırdı burayı. O yüzden acaba yıkılır mı? Yıkılmaz mı? diye pek elleyemiyoruz. Büyüklerden yapılmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hafta sonları hamama girebilmek için sıraya giriyorlar"

Bakımsız olmasına rağmen her hafta yüzlerce kişi tarafından hamamın ziyaret edildiğini söyleyen Çiftçi, suyun taban sıcaklığının 90 derece olduğunu belirtti. Çiftçi, "Tabandan 90 derece çıkıyor ama tabandan çıktığı için su biraz soğuyor. Taban sıcaklığı 90 derece. Egzamaya iyi gelir bu su. Kaşınmalara ve egzamaya iyi gelir. Yani kaşınmaya çok faydasını görenler oldu suyun. Köylerden gelenler çok. Zaten hafta sonu cumartesi ve pazar günleri buraya sıraya giriyorlar. Giremezsin hafta sonları. Sırayla giriyor millet, banyosunu yapıp çıkıyor, temizleniyor. Köyümüzde de öyle harmandan geliyor adam, tozdan geliyor. Girip çıkıyor. Biz de girip çıkıyoruz" diye konuştu.