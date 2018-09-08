(Özel) Sağlık deposu meyveyi Türkiye yeni yeni tanıyor

Hünnap ağacı, ilkbaharda sarıçiçekler açıp sonbahar mevsimine doğru olgunlaşan meyvelerini vermeye başlıyor. Çin kültüründen gelen meyve, hacim olarak küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırıyor. Eylül ayının gelişiyle sofralarda yerini bulan hünnap, taşıdığı yüksek C vitaminiyle bağışıklık sisteminden kan dolaşımına, kanserden kemik ve diş sağlığına kadar birçok hastalığa deva oluyor. Türk kültürü tarafından çok tanınmayan ve faydaları bilinmeyen hünnap, hem yaş hem de kurutulmuş şekilde yenilebiliyor.

"Günde 5 tane hünnap yiyin"

Hünnapın çoğu hastalığın tedavisinde başlıca önem taşıdığını ve kullanılması gerektiğini söyleyen Ferhat Madır, “2 ay süre zarfında satarız bu meyveyi. Çok faydalıdır. Zaten araştırıldığı zaman ‘tanrının meyvesi’ diye de geçer. Şeker, tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalıkta kullanılır, şifa verir. Ayrıca günde 3-4 tane aç karnına tüketildiği zaman ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına da faydası vardır. Aynı zamanda tokluk hissi sağlayarak, kilo vermeye de yardımcı olur. Günde sadece 5 tane yemeleri yeterli” dedi.

“Son 5 senede daha popüler”

Eylül ve ekim aylarında tezgahlarda yerini alan hünnap meyvesinin daha yeni yeni duyulmaya başladığını belirten Madır, “Bizim toplumda bazı bilinenler var. Bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Hünnap, son 5-6 senedir bilinen bir meyve. Bir de ekimi son 5-6 yıldır biraz daha aşı yöntemine geçildi, artık daha çok verim alınıyor. Aslında bilinen bir şeydir. Köylere gittiğiniz zaman çoğu köyde vardır bu ama bu kadar popüler değildi. Son 5 senede biraz daha etkisi olmaya başladı. Taze tüketildiği için, biraz da stoklaması zor olduğu için fazla bilinen bir meyve değil” diye konuştu.