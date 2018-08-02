Özel Ümit bu sezon da beton adamların arkasında

İmza töreninde konuşan Özel Ümit Hastaneleri İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi, “Özel Ümit Hastaneleri olarak 3 yıldır Selkaspor ile güzel bir birlikteliğimiz var. Türkiye’de spor yapmak, spor kulübü yönetmek sıkıntılı. Temel yapısal ve finansal problemler var. Çok ciddi düzenlemeler, yapılanmalar gerekiyor. Selkaspor böyle buruk bir havada bile olsa gökyüzündeki kutup yıldızı gibi şirket yapısı ve kulüp yapısı ile örnek bir kulüp. Kulüp yöneticilerini, sporcuları, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” dedi.

“‘Eskişehir’in beton adamları’ sloganını gerçekten onlara yakıştırıyoruz” diyen Tanrıverdi, “Biz de sağlık alanında her zaman onların arkasında beton gibi sağlık sponsoru olarak duracağız. Yeni sezonda da başarılar bekliyoruz. Bu sene Avrupa macerası da olacak. Orada da ligde de zirve için mücadele edecekler inşallah” dedi.

“BAŞARILI OLMAK ŞEHRİMİZİ SEVİNDİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ”

Selkaspor Başkanı Mert Kaya da Tanrıverdi’ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Kulübümüzün açıldığı günden bugüne Ümit Hastanelerini hep yanımızda gördük. Kulüp yönetmenin zorlukları ile ilgili hocamın söylediklerine katılıyorum. Zor ve meşakkatli bir iş. Bu zorlukların üstesinden gelirken Ümit Hastanesini hep yanımızda gördük. Bu sene üçüncü kez imzaladığımız sponsorluk anlaşması ile bu sene yine sağlık anlamında arkamızın sağlam olduğunu biliyoruz. Gönlümüz bu anlamda rahat. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene şehrimizi hem yurtiçi hem de yurtdışında temsil edeceğiz. Başarılı olmak şehrimizi ve insanlarımızı sevindirmek bizim görevimiz. Ümit ediyorum her şey istediğimiz gibi gelişir.”

Özel Ümit Hastanesi’nde gerçekleşen imza törenine Ümit Hastanesi İdari Direktörü Doktor Oktay Tanrıverdi, Selkaspor Başkanı Mert Kaya, yönetim kurulu üyesi Evren Olcay ve Başantrenör Serdar Seymen ile bazı oyuncular katıldı.