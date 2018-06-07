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07 Haziran 2018 11:36

Özel Ümit Hastane yönetiminden Başkan Kesikbaş’a ziyaret

Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası başkanlığına seçilen Celalettin Kesikbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özel Ümit Hastane yönetiminden Başkan Kesikbaş’a ziyaret

07 Haziran 2018 11:36


Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, Başhekim Uzm. Dr. Selim Murat Ürer ile Hastane İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öz, Kasım Çetin, Başkan Kesikbaş ve ekibine başarılar diledi. ESO’da gerçekleşen görüşmede konuşan Tanrıverdi, “Sanayi odamızda gerçekleşen seçim sonrası bir kan değişikliği oldu. Sayın Celalettin Kesikbaş bu önemli göreve seçildi. Bugün onlara başarı ve hayırlı olsun dileklerimizi sunmaya geldik. Umuyoruz ki bu ekip OSB’deki sanayicileri, Sanayi Odası üyelerini çok iyi noktaya taşıyacak. Eskişehir’de yenilikleri ve ilkleri yapacaklarına inanıyorum. Çalışmalarında bizlere de ihtiyaç olursa Organize sanayi bölgesi ve sağlık sanayisi arasında bir köprü görevi kurup her zaman çözüm ortağı olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.


ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Ümit Hastanelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Ümit Hastanelerinin ziyareti nedeniyle çok mutluyuz. Umarız biz de sizlerin temennisi gibi başarılı olacağız ve çok çalışacağız. Ümit Hastaneleri ile gerekli zamanlarda gerekli şekillerde işbirliği içinde olacağız. Çünkü şehrimiz sağlık ve sanayisini birlik ve beraberlik içinde hak ettiği yere taşımak istiyoruz” diye konuştu.




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