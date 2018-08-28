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28 Ağustos 2018 14:21

Özel Ümit Hastaneleri sempozyuma sponsor oldu

Sanatsal, sportif, kültürel birçok etkinliğe katkı sunan Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu”nun sağlık sponsoru oldu.

Özel Ümit Hastaneleri sempozyuma sponsor oldu

28 Ağustos 2018 14:21


Özel Ümit Hastaneleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “12’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu”nun sağlık sponsoru oldu. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyum 1-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sempozyuma Türkiye’den 5 sanatçının yanı sıra Güney Kore, Şili, Ukrayna, Lübnan’dan sanatçılar katılacak. Ayrıca sempozyum süresince kentte 10 ayrı konser düzenlenecek.


Eskişehir’in tanıtımına büyük katkı sağlayan sempozyuma 27 ayrı firma sponsor olurken, sağlık sponsorluğunu ise Özel Ümit Hastanesi üstlendi. Özel Ümit Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, kurum olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, “Tepebaşı Belediyesi gerçekten çok özel bir etkinliğe imza atıyor. Uluslararası düzeyde yapılan Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun bu yıl 12’nci kez gerçekleşiyor. Biz Özel Ümit Hastaneleri olarak önceki 2 yılda olduğu gibi bu yıl da bu sempozyuma katkı sunmak istedik. Sağlık sponsorluğunu biz üstlendik. Özel Ümit Hastaneleri olarak Eskişehir’de gerçekleşen bu tür önemli organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimiz için, Tepebaşı Belediyesi için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.




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