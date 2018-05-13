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13 Mayıs 2018 10:34

Özel Ümit Hastanesi, alzheimer merkezindeki anneleri unutmadı

Özel Ümit Hastanesi bu yıl da ‘Anneler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Özel Ümit Hastanesi, alzheimer merkezindeki anneleri unutmadı

13 Mayıs 2018 10:34

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Merkezini ziyaret eden hastane yönetimi, tedavi gören hastalara moral verdi.


Özel Ümit Hastanesi Anneler Günü’nde Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Merkezinde yaşayan anneleri unutmadı. Hastane yönetimi Tepebaşı Belediyesi’ne ait alzheimer merkezini ziyaret ederek merkezde tedavi gören hastaların Anneler Günü’nü kutladı. Hastalarla sohbet eden hastane ekibi, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.


Özel Ümit Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nermin Yılmaz, yapmış olduğu konuşmada bu özel günü önemli merkezde yaşayan annelerle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, “Önceki senelerin aksine bu sene Anneler Günü’nü Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Merkezinde kutlamak istedik. Huzurevinde olsun, burada yaşayan olsun annelerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Onlar bizim baş tacımız. Çünkü onlar çocuklarına çok güzel bir gelecek sunmak için çalıştılar. Onların haklarını ödeyemeyiz ama biraz olsun onları mutlu etmek için buradayız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.


Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Merkezi’nde nöbetçi sağlık memuru olarak görev yapan Ali Çavdar ise böylesi önemli günde gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Özel Ümit Hastanesi yönetimine teşekkürlerini sundu.




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