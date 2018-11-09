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Özel Ümit Hastanesi yöneticileri istihdam fuarına katıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlenen 8.

İş Kur İstihdam ve Kariyer Günlerine Özel Ümit Hastanesi de katıldı.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen 8. İş Kur İstihdam ve Kariyer Günlerine Özel Ümit Hastanesi'nden İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel, Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, Kurumsal Pazarlama Personeli Gökhan Özmen ve İnsan Kaynakları Personeli Aslı Özemek katıldı. Özel Ümit Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel işveren ile işçiyi bir araya getiren etkinliğin 8'incisinde de yer almaktan dolayı mutluluklarını paylaşırken, kariyer günlerinin kendileri açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

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