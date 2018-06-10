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10 Haziran 2018 10:51

Özel Ümit Hastanesi yönetiminden Küpeli’ye ziyaret

Özel Ümit Hastaneleri yönetimi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Özel Ümit Hastanesi yönetiminden Küpeli’ye ziyaret

10 Haziran 2018 10:51


Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, Başhekim Uzm. Dr. Selim Murat Ürer ile Hastane İdari Direktörü Dr.Oktay Tanrıverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öz ve Kasım Çetin, Küpeli ve ekibine başarılar diledi. Seçimlerdeki başarısından dolayı Başkan Küpeli’yi tebrik eden Başhekim Ürer, EOSB’nin Eskişehir için önemli bir değer olduğunun altını çizdi.


Başkan Küpeli, ise Ümit Hastanelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Ümit Hastanelerinin ziyareti nedeniyle çok mutluyuz. Umarız biz de sizlerin temennisi gibi başarılı olacağız ve çok çalışacağız. Ümit Hastaneleri ile gerekli zamanlarda gerekli şekillerde işbirliği içinde olacağız. Çünkü şehrimiz sağlık ve sanayisini birlik ve beraberlik içinde hak ettiği yere taşımak istiyoruz” diye konuştu.




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