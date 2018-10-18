Özel Ümit'ten anne adaylarına eğitim

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleşen eğitimde konuşmacı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Alper Aykanat ve Yenidoğan Hemşiresi Hacer Avşaroğlu Konuşmacı olarak yer aldı. Eğitime anne adaylarının yanı sıra baba adayları da katıldı. Eğitimde düzenlenen çekilişte en hızlı şekilde bebek giydiren anne adayına doğum fotoğraf çekimi hediye edildi.

Eğitimde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay ideal gebelik hazırlığına 3 ay önce başlanması gerektiğini belirterek, “Bu süreçte neler yapılmalı. Gebelik öncesi Jinekolojik muayene olunmalı. Daha önce kızamıkçık geçirilmemişse aşı yaptırılmalı, sigara içiliyorsa bırakılmalı, doğum kontrol hapı kullanılıyorsa bırakılmalı ve kilo durumu varsa diyete başlanmalı” dedi. Dikkat edilmesi gerekenlere değinen Akçay, “Gebelik düşünüyorsak, korunmayı bıraktıysak ilaç kullanmayalım. Röntgen çektirmeyelim” diye konuştu. Gebeliğe bağlı olan yakınmalar hakkında bilgi veren Akçay şunları söyledi: “Gebelik dönemindeki sendromları hastalıktan ayırt etmek gerekir. Bu dönemde yorgunluk, bulantı-kusma, sık idrara çıkma, baş dönmesi, kabızlık- mide yanması, varis, hemoroid, bacaklarda kramplar, ciltteki değişiklikler ve toprak yeme isteği görülebilir.”

İKİLİ TEST YAPILMIŞSA 3'LÜ VE 4'LÜ TESTLER YAPILMAMALI

Akçay gebelik takibinde her ay kan ve idrar testi yapıldığını belirtti. Gebelik döneminde yapılan testlerde ikili test yapıldıktan sonra 3'lü ve 4'lü testlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, “Birincisi trimester tarama en önemli test. İkili testte anne yaşı ve kilosu, horimon sonuçları, bebeğin ölçümleri, baş popo mesafesi, ense kalınlığı harmanlanıp risk hesabı yapılır. İkili testten sonra 3'lü ve 4'lü test yapılmamalıdır. İkili test yaptırılmamışsa o zaman diğer testler yapılabilir” diye konuştu. Akçay 19-22 hafta arasında en önemli değerlendirmenin anomali taraması olduğunu ifade etti.

Bu süreçte yapılması ve yapılmaması gereken aşılardan bahseden Akçay, “Tetonoz-difteri, influenza, kuduz, hepatit B, meningokok yapılabilir. Kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve BCG kesinlikle yapılmamalıdır” dedi.

BEYAZ EKMEKTEN UZAK DURUN

Akçay eğitimde gebelikte beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Gebelik beslenmesi için demir, kalsiyum elementleri, D vitamini dışında normal beslenmeden farklı değildir. Besinler dengeli, abartılmadan, az, sık, tıka basa doymadan, aç kalmadan alınmalıdır. Peynir, yoğurt tüketin. Beyaz ekmek, abartılı meyve ve meyve suları, patates, makarna, pilav gibi kan şekerini hızlı yükselten yiyecekleri az miktarda ölçülü kullanalım” şeklinde konuştu.

DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Gebelikte yaşanabilecek sorunlar hakkında ise Akçay, “Vajinal kanama, sara nöbeti gibi kasılmalar, baş ağrısı, ateş veya ciddi derece güçsüzlük, ciddi karın ağrısı, solunum güçlüğü, sık solunum, suyun gelmesi, yüz, el ve bacaklarda şişme, fetal hareketlerin hissedilmemesi gibi durumlarda hastane ve doktorunuza başvurun” diye konuştu.

Eğitimde Yenidoğan Hemşiresi Hacer Avşaroğlu yenidoğan bebek takibi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Avşaroğlu doğum sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuşarak, “Öncelikle bebeğin ısısının sağlanması gerekiyor. Hipoterminin önlenmesi için mümkünse en kısa sürede anne ile temas sağlanmalı. Mevsime ve ortama uygun kıyafetler giydirilmeli, oda sıcaklığı 24-26 derece sıcaklığında tutulmalı” dedi.

ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ

Bebeklerde banyonun göbek bağı düştükten sonra yapılması gerektiğini söyleyen Avşaroğlu, “Göbek bağı düşmeden önce silme banyo yapılmalı. Göbek kordonu düştükten bir gün sonra göbekte kızarıklık, kanama yoksa banyo yapılmalı. Önce vücut sonra baş kısmı yıkanmalı” diye konuştu. Doğum sonrası uygulanan taramalar ve aşılardan bahseden Avşaroğlu, “Doğum sonrası topuk kanı alınır. İşitme taraması, k vitamini uygulaması ve hepatit B aşısı yapılır” dedi. Avşaroğlu doğum sonrası bebeklerin beslenmesinde anne sütünün önemli olduğunu aktararak, “Anne sütü sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığa ve alerjilere neden olmaz. Obezite görülme riski azalır. Bebeğin zeka puanının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

İLK BİR AYDA SÜNNET ÖNERMİYORUM

Eğitimde son olarak konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Alper Aykanat ise sağlam çocuk izlenimi hakkında bilgi verdi. Aykanat, yenidoğan döneminin doğum ile 28 gün arasındaki dönem olduğunu söyledi. Aykanat Yenidoğan bebek takibinde solunum, vücut ısısı, bebekler duyum, koku alma, tat alma ve dokunma gibi konularda dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuştu. Yenidoğan bebeğin ortalama uyku saatinin 16,5 olduğunu söyleyen Aykanat, “Günde ortalama 16,5 saat uyuması beklenen bir yenidoğan bebeğin 12 saat ile 22 saat arasında değişen bir süre uyuduğu görülür. Bu sürenin alt ya da üstünde uyuyan bebeklerin anormal kabul edilmemesi gerekir” dedi. Bebeklerin fiziksel büyüme özelliklerinden bahseden Aykanat, “Zamanında doğmuş bebeklerde ağırlık 3400 gram, baş çevresi 35 santim, boy 50 santimdir. Ama hiçbir bebek standartlarda olmaz. Her bebek kendine özgüdür” diye konuştu. Sünnet konusunda ise Aykanat, “40 günden sonra sünneti öneriyorum” dedi.