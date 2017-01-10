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10 Ocak 2017 13:12

Özel Ümit’ten gazetecilere yüzde yüz indirim

Özel Ümit’ten gazetecilere yüzde yüz indirim

10 Ocak 2017 13:12

Özel Ümit Hastanesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilere yüzde yüz indirim sağladı.
Acıktım Kafe’de düzenlenen kahvaltıya, Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. İbrahim Dolu, Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Hacıoğlu, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, gazete, dergi, radyo ve televizyon çalışanları katıldı. Kahvaltı programında gazetecilerle buluşan Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. İbrahim Dolu, gazetecilerin bu özel gününde anlamlı bir hediye vermek istediklerini, bu nedenle çalışan gazetecilerden muayene fark ücreti alınmayacağını kaydetti. Dolu şunları söyledi: “Çok zor şartlarda çalıştığınızı biliyoruz, hepinize başarılar diliyoruz, Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz. Bundan sonra çalışan gazeteci arkadaşlarımızdan ayakta muayenelerde fark ücreti alınmayacak.”



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