Özel Ümit’ten Hemşireler Günü’ne özel kutlama

Bir otelde düzenlenen Hemşireler Günü kahvaltısında buluşan tüm personel birlikte yemek yiyerek bu özel günü kutlama olanağı buldu. Tüm hemşirelerin, Hemşireler Günü’nü kutlayan Başhemşire Nermin Yılmaz, bütün bir yılı yoğun çalışma temposu içinde geçiren ve fedakârlıkla işini en iyi şekilde yapan hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı. Hemşireliğin; insan sevgisiyle dolu, şefkat ve sabırla yapılan kutsal ve çok onurlu bir meslek olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnsanlar arasında ayrım yapmadan görevini fedakârca yerine getiren hemşirelerimiz bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasında hizmet veriyor. Özel Ümit Hastanesi hemşireleri ile kaliteli sağlık hizmetlerini daha üst seviyelere taşıyor. Bu anlamda; hastanemize ve insanların hayatlarına katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz değerli ekip arkadaşlarımın ve tüm meslektaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.