Özel Ümit'ten ücretsiz gebelik eğitimi

Özel Ümit Hastaneleri tarafından 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Gebelik Eğitimi verilecek. Saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da başlayacak olan eğitimde anne ve baba adaylarına gebelik süreci ve bebek bakımı ile ilgili pek çok konuda bilgiler verilecek.

Op. Dr. Abdurrahman Akçay, Hemşire Hacer Avşaroğlu ve Uzm. Dr. M. Alper Aykanat'ın konuşmacı olarak katılacağı eğitimde, gebelik takibi, gebelik sürecinde doğru bilinen yanlışlar, yeni doğan bebek takibi, bebek bakımı ve emzirme yöntemleri konularında bilgiler verilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek eğitime, tüm anne ve baba adayları davetli.